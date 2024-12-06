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Hababam Sınıfı'nın uyanık müdürüydü... Oğlu meğer ünlü komedyenmiş

Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı filminde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı. Muharrem Gürses'in oğlu meğer ünlü komedyenmiş...

Giriş Tarihi: 06.12.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 07:45
‘Hababam Sınıfı’nın uyanık müdürüydü... Oğlu meğer ünlü komedyenmiş

Yeşilçam tartışmasız en efsane yapımlarından biri olan ve başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi isimlerin paylaştığı Hababam Sınıfı filmi, yıllar geçse bile Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer almaya devam ediyor.

‘Hababam Sınıfı’nın uyanık müdürüydü... Oğlu meğer ünlü komedyenmiş

Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı.

‘Hababam Sınıfı’nın uyanık müdürüydü... Oğlu meğer ünlü komedyenmiş

Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor serilerinde rol alan usta oyuncu Muharrem Gürses'in oğlu ünlü komedyen ve oyuncu çıktı!

İşte Muharrem Gürses'in kendisinden ünlü olan oğlu Atilla Arcan...

‘Hababam Sınıfı’nın uyanık müdürüydü... Oğlu meğer ünlü komedyenmiş

Muharrem Gürses'in ikinci oğlu Atilla Arcan, vefat etmeden kısa bir süre önce Seksenler dizisinde 'Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu' karakterine hayat veriyordu.

‘Hababam Sınıfı’nın uyanık müdürüydü... Oğlu meğer ünlü komedyenmiş

Asıl soyadı olan Gürses'i kullanmayan Arcan; Cennet Mahallesi ve Prenses Perfinya gibi yapımlarda da rol almıştı. Ancak Atilla Arcan'ın en unutulmaz rolü, Süleyman Demirel taklidiydi.

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