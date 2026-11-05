Hababam Sınıfı’nın yıldızıydı! Sevda Aktolga’nın son halini görenler tanıyamadı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan Sevda Aktolga, özellikle Hababam Sınıfı serisindeki performansıyla hafızalarda yer edindi. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Tatilde filmlerinde canlandırdığı Sevda karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, gençlik döneminde güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu. Henüz 20'li yaşlarının başındayken şöhreti yakalayan Aktolga, aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme geldi. 69 yaşına gelen usta oyuncunun son görüntüsü görenleri şaşırttı.