Hababam'ın Bozum Cahit'inin afişe kızıp oyunculuğu bıraktığını biliyor musunuz? Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde!

Bu ilginç hikâyeyi biliyor musunuz? Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i hakkındaki bu gerçek duyanları adeta şoke etti. Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın hafızalara kazınan filmlerinde yer almıştı. Hababam Sınıfı ile kariyerinin zirvesini yaşayan ünlü oyuncu bir anda oyunculuğu bırakıp bambaşka bir mesleğe geçmiştir. Cengiz Nezir uzun yıllar sonra sebebini böyle açıklamıştı... Afişe kızarak oyunculuğu bırakan oyuncuyu şimdi tanıyabilmek çok zor. Şimdilerde 67 yaşında olan Cengiz Nezir bakın şimdi ne aldı. İşte Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir'in son hali...