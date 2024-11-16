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Hababam'ın Bozum Cahit'inin afişe kızıp oyunculuğu bıraktığını biliyor musunuz? Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde!

Bu ilginç hikâyeyi biliyor musunuz? Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i hakkındaki bu gerçek duyanları adeta şoke etti. Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın hafızalara kazınan filmlerinde yer almıştı. Hababam Sınıfı ile kariyerinin zirvesini yaşayan ünlü oyuncu bir anda oyunculuğu bırakıp bambaşka bir mesleğe geçmiştir. Cengiz Nezir uzun yıllar sonra sebebini böyle açıklamıştı... Afişe kızarak oyunculuğu bırakan oyuncuyu şimdi tanıyabilmek çok zor. Şimdilerde 67 yaşında olan Cengiz Nezir bakın şimdi ne aldı. İşte Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir'in son hali...

Giriş Tarihi: 16.11.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 07:36
Hababam’ın Bozum Cahit’inin afişe kızıp oyunculuğu bıraktığını biliyor musunuz? Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde!

Hayat hikayesi sosyal medyada gündem oldu... Ünlü oyuncu Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı 'Bozum Cahit' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Usta isim Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın birbibirinden sevilen filmlerinde oynamıştı.

Hababam’ın Bozum Cahit’inin afişe kızıp oyunculuğu bıraktığını biliyor musunuz? Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde!

Unutulmaz filmlere imza atan Cengiz Nezir, bir anda oyunculuğu bırakarak sevenlerini üzmüştü.

Hababam’ın Bozum Cahit’inin afişe kızıp oyunculuğu bıraktığını biliyor musunuz? Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde!

67 yaşındaki Cengiz Nezir, oyunculuğun ardından bambaşka bir işe yönelmişti.

Hababam’ın Bozum Cahit’inin afişe kızıp oyunculuğu bıraktığını biliyor musunuz? Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde!

'Bozum Cahit' karakteriyle tanıdığımız Cengiz Nezir, şimdilerde tokacılık yapıyor.

Hababam’ın Bozum Cahit’inin afişe kızıp oyunculuğu bıraktığını biliyor musunuz? Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde!

Cengiz Nezir, yönetmen ve senarist Yavuz Turgul'a kızdığı için oyunculuğu bıraktığını itiraf etmişti.

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