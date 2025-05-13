Haddini aşanlara lafını esirgemedi! Ceyda Düvenci’nin imalı paylaşımı olay yarattı: Sınır bilmeyenlere gelsin

Ceyda Düvenci, 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyurarak dikkatleri üzerine çekti. O dönemde elde ettiği başarı sayesinde oyunculuk dünyasına adım atan Düvenci, kısa sürede hem ekranların hem de seyircilerin sevdiği bir isim haline geldi.