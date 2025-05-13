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Haddini aşanlara lafını esirgemedi! Ceyda Düvenci'nin imalı paylaşımı olay yarattı: Sınır bilmeyenlere gelsin

Son zamanlarda verdiği kilolarla ve değişimiyle dikkatleri çeken Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Düvenci'nin 'sınır bilmeyenlere gelsin' diyerek yayınlandığı hikayenin kime gönderme olduğu merak edildi.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 10:40
Haddini aşanlara lafını esirgemedi! Ceyda Düvenci’nin imalı paylaşımı olay yarattı: Sınır bilmeyenlere gelsin

Ceyda Düvenci, 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyurarak dikkatleri üzerine çekti. O dönemde elde ettiği başarı sayesinde oyunculuk dünyasına adım atan Düvenci, kısa sürede hem ekranların hem de seyircilerin sevdiği bir isim haline geldi.

Haddini aşanlara lafını esirgemedi! Ceyda Düvenci’nin imalı paylaşımı olay yarattı: Sınır bilmeyenlere gelsin

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra sunuculuk performansıyla da büyük beğeni toplayan Ceyda Düvenci, yıllar içinde birçok dizi, film ve televizyon programında yer aldı.

Haddini aşanlara lafını esirgemedi! Ceyda Düvenci’nin imalı paylaşımı olay yarattı: Sınır bilmeyenlere gelsin

Samimi ve doğal tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Haddini aşanlara lafını esirgemedi! Ceyda Düvenci’nin imalı paylaşımı olay yarattı: Sınır bilmeyenlere gelsin

Ünlü isim son olarak sosyal medya hesabı üzerinden imalı bir paylaşım yaptı. Hikayesiyle merak uyandıran Düvenci'nin kime ima yaptığı merak konusu oldu.

Haddini aşanlara lafını esirgemedi! Ceyda Düvenci’nin imalı paylaşımı olay yarattı: Sınır bilmeyenlere gelsin

"SINIR BİLMEYENLERE GELSİN"

Ceyda Düvenci paylaşımına, "Sınır bilmeyenlere gelsin. Bir insan gecenin yarısında sadece yakın dostlarını, sevgilisini, annesini, babasını ya da evladını arayabilir." notunu düştü. Güzel oyuncunun bu çıkışı sosyal medyada ses getirdi.