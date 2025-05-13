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Haddini aşanlara lafını esirgemedi! Ceyda Düvenci'nin imalı paylaşımı olay yarattı: Sınır bilmeyenlere gelsin
Haddini aşanlara lafını esirgemedi! Ceyda Düvenci'nin imalı paylaşımı olay yarattı: Sınır bilmeyenlere gelsin
Son zamanlarda verdiği kilolarla ve değişimiyle dikkatleri çeken Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Düvenci'nin 'sınır bilmeyenlere gelsin' diyerek yayınlandığı hikayenin kime gönderme olduğu merak edildi.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 10:40