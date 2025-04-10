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Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim!

Ünlü şarkıcı Hadise, yönetmen Şenol Sönmez'le 6 aydır ilişki yaşıyordu. Hadise ve Şenol Sönmez, ayrıldı ve çift sosyal medyadan birbirini takipten çıktı. Geçtiğimiz gün bir konser veren Hadise, ilişkisinin bittiğini açıkladı ve söyledikleriyle gündeme oturdu. İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 10.04.2025 20:41 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:41
Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim!

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemlerde sahnede danslarıyla ve şovlarıyla tepki topluyordu.

Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim!

TEPKİLERİN ODAĞINDAYDI

Şarkıcı, sahnelerin yanı sıra bir dizide yer aldı ve yine tepkilerin odağında kaldı.

Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim!

AŞK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hadise'nin yer aldığı dizinin gala gecesinde yönetmen Şenol Sönmez'le aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim!

ÜNLÜ ÇİFTTEN ŞAŞIRTAN HAMLE!

Ünlü çift, altı aylık birlikteliğin ardından sosyal medyada yaptıkları hamleyle gündeme oturdu.

Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim!

BÜYÜK AŞK BİTTİ Mİ?

Bir süredir paylaşım yapmayan Hadise, ünlü yönetmeni takipten çıktı. Aynı şekilde ünlü yönetmen de Hadise'yi takipten çıkardı.