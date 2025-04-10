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Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim!
Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim!
Ünlü şarkıcı Hadise, yönetmen Şenol Sönmez'le 6 aydır ilişki yaşıyordu. Hadise ve Şenol Sönmez, ayrıldı ve çift sosyal medyadan birbirini takipten çıktı. Geçtiğimiz gün bir konser veren Hadise, ilişkisinin bittiğini açıkladı ve söyledikleriyle gündeme oturdu. İşte ayrıntılar!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:41