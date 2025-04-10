Video Magazin Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim!
Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim!

Hadise, Şenol Sönmez’den ayrılır ayrılmaz konserinde duygularını paylaştı: Kendimi ve mutluluğumu seçtim!

10.04.2025 | 20:37

Ünlü şarkıcı Hadise, yönetmen Şenol Sönmez’le 6 aydır ilişki yaşıyordu. Hadise ve Şenol Sönmez, ayrıldı ve çift sosyal medyadan birbirini takipten çıktı. Geçtiğimiz gün bir konser veren Hadise, ilişkisinin bittiğini açıkladı ve söyledikleriyle gündeme oturdu. İşte ayrıntılar!

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