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Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

Sosyetenin ünlü genç iş insanı Hakan Sabancı, bugün bir sergi açılışına katıldı. Hakan Sabancı'ya katıldığı sergide kız arkadaşı da eşlik etti. İşte Hakan Sabancı'nın o anları!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.09.2026 21:18 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 21:30
Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, bir süredir gözlerden uzaktaydı! Sabancı, bugün bir serginin açılışına katıldı.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

KIZ ARKADAŞIYLA KATILDI

Ancak Hakan Sabancı, bu sergiye yalnız değil, kız arkadaşıyla katıldı.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

İŞTE O ANLAR!

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, sanat dünyasının önemli etkinliklerinden olan bir serginin açılışında objektiflere yansıdı.

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Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

ESERLERİ TEK TEK İNCELEDİLER

Sabancı'ya etkinliğe İspanyol model Tatiana Panakal eşlik etti. Çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği fuarın açılışında Sabancı ve Panakal, birlikte sergileri gezerek eserleri inceledi.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

İşte ünlü isimlerin eşleriyle tanışma hikayeleri...

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirerek sade bir düğünle dünyaevine girmişti.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

Evliliklerinde mutluluğu yakalayan Sayarı, dün ise sevenlerine büyük müjdeyi vermişti. Ünlü astrolog, 55 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını ve ikiz bebek annesi olacağını açıklamıştı.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

EŞİNİ BÖYLE TAVLAMIŞ!

Yeniden anne olmaya hazırlanan Sayarı'nın hamilelik haberi magazinde çok konuşulurken son olarak eşiyle tanışma hikayesiyle dikkatleri çekti.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

"YÜRÜDÜM HALA TIK YOK, HALA NURAY HANIM!"

Nuray Sayarı, eşini gördüğü ilk andan itibaren dizginleri nasıl ele aldığını ve o meşhur ilk adımı nasıl attığını kendi ağzından dökülen kelimelerle şöyle anlattı:

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

"GÖRDÜĞÜM ANDA VURULDUM"

"Gördüğüm anda vuruldum. Dost olalım, arkadaş olalım ama benim yalanım yoktur. Ben hoşlandım; bekar olduğunu, evlenip ayrıldığını öğrendikten sonra 'Ahmet Bey'i bırakalım, siz de bana Nuray deyin' dedim. Tamam ama ben Ahmet diyorum, o bana hâlâ 'Nuray Hanım' diyor. 'Ama olmaz böyle' dedim. 'Yanınızda oturabilir miyim?' dedim. Yürüdüm, hala tık yok, hala 'Nuray Hanım'... Oturduğum yerden kalktım, yanına oturdum. Ondan sonra dedim ki: 'Kalbiniz boş, yalnızsınız; arkadaş olalım mı?' Ben teklif ettim."

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

Nuray Sayarı'nın "Yanına çöktüm ve teklif ettim" dediği o cesur hamlesi, bugün 55 yaşında ikiz bebek müjdesiyle taçlandı. Dün mucize bebeklerini duyuran Nuray Sayarı, bugün eşini nasıl "tavladığını" bu sözlerle anlatarak magazin gündemine damga vurdu.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

BİR BAŞKA ROMANTİK TANIŞMA HİKAYESİ DE BERK OKTAY VE YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'DAN!

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında evlenerek birlikteliklerini taçlandırmıştı.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

Ünlü çift, 21 Mayıs'ta dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken, son dönemde yaptıkları açıklamalarla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

"HEP UCUNDAN DÖNMÜŞÜZ!"

Son olarak Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, tanışma hikayelerini ve evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Daha önce Berk Oktay ile hiç tanışmadığını söyleyen Atiksoy, "Berk ile çok fazla ortak arkadaşımız varmış. Hep ucundan dönmüşüz" dedi.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

"ADINI GÖRÜNCE 'BU İŞ OLSUN' DEDİM"

Berk Oktay ise, "Bu aslında kader. Daha önce farklı zamanlarda ikimizin de gündeminde olan iki ayrı iş vardı. Çağrı'nın netleştiği ama benim anlaşamadığım projelerdi. 'Savaşçı' dizisinde onun adını görünce, 'Artık bu iş olsun' dedim. Ama öncesinde de tanışacakmışız gerçekten, bir şekilde hep kıyısından dönmüşüz" dedi.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

Senem Aydın'a konuşan ünlü çift, ilişkilerinde kıskançlık olup olmadığı sorularına da yanıt verdi.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

"HER ŞEYE HAKİMİZ"

Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaş olmalarının getirdiği anlayışa vurgu yaparak, "Berk de benimle oyuncu olmadı, ben de onunla oyuncu olmadım. İkimiz de yıllardır bu mesleğin içerisindeyiz, hatta bu meslekle beraber büyüdük. Birimiz farklı bir mesleğe sahip olsaydı belki kıskançlık olabilirdi; o set ortamını, çalışma saatlerini kavrayamayabilirdi. Ama biz zaten aynı işi yapıyoruz ve her şeye hakimiz" ifadelerini kullandı.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

"KISKANÇ BİR ADAMIM"

Berk Oktay ise konuya dair, "Ben normalde kıskanç bir adamım, Akrep burcuyum. Çağrı'yı elbette kıskanırım ama konu mesleki durumlara geldiğinde bende mevzu tamamen değişir" açıklamasında bulundu.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

"BEN HAYATTA KİMSEYİ SEVMEMİŞİM"

Annelik deneyiminden de bahseden Atiksoy, kızı Mira Milena'nın hayatını nasıl etkilediğini ise şu sözlerle anlattı: Annelik bana kendi canıma sahip çıkmayı öğretti. Milena'yı kucağıma aldıktan sonra Berk'e, 'Ben hayatta kimseyi sevmemişim' dedim.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

LİSE SIRASINDAN NİKAH MASASINA... MASALLARA KONU OLAN BİR DİĞER AŞK HİKAYESİ GÖKHAN TÜRKMEN'DEN GELDİ!

Aşk temalı şarkılarıyla uzun yıllardır Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Gökhan Türkmen, bu kez müziğiyle değil, özel hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir programda eşi Sinem Aksoy'la tanışma sürecini ve yıllara yayılan ilişkilerinin bilinmeyen detaylarını paylaştı.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

2014 yılında yayımladığı 'Çatı Katı' şarkısıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Türkmen, aynı yıl Sinem Aksoy'la evlenmişti. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden sanatçı, bu evlilikten Nil Rona ve Leyla Ada adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi oldu. Çift, çocuklarını bugüne kadar magazinden özellikle uzak tuttu.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

AŞKLARI LİSE SIRALARINA DAYANIYOR!

Türkmen, yer aldığı bir YouTube programında Sinem Aksoy'la tanışmalarının lise yıllarına dayandığını söyledi. Eşini ilk kez lise birinci sınıfta gördüğünü belirten sanatçı, o dönemde bir yakınlık hissettiğini ancak bunun bir aşk olmadığını ifade etti.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

DOSTLUKLARI ZARAR GÖRMESİN DİYE SUSMUŞ...

İkilinin ilişkisi, lise ikinci sınıfta aynı sınıfta olmalarıyla derinleşti. Yan yana oturduklarını ve iyi bir arkadaşlık kurduklarını anlatan Türkmen, derslerde yazılan notların zamanla ortak bir günlüğe dönüştüğünü söyledi. Bu süreçte Sinem Aksoy'a karşı duygularının değiştiğini fark ettiğini belirten sanatçı, arkadaşlıklarının zarar görmemesi için uzun süre bu duyguları dile getirmediğini de ekledi.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

"BİR GÜN EVLENİRSEM SİNEM GİBİ BİRİYLE EVLENİRİM"

Liseden mezun olduktan sonra da bu hislerin devam ettiğini söyleyen Türkmen, o dönemde ailesiyle yaptığı bir konuşmayı da paylaştı. Ablasına, "Bir gün evlenirsem Sinem gibi zeki, güzel ve komik biriyle evlenirim" dediğini anlattı.

Hakan Sabancı sergiye kız arkadaşıyla katıldı! İşte ünlü İspanyol model!

TEK TELEFON HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ!

Ancak çiftin yolları bir süreliğine ayrıldı. Yaklaşık iki-üç yıl boyunca görüşmeyen ikili, Sinem Aksoy'un yıllar sonra 'Çatı Katı' klibini izleyip Gökhan Türkmen'i aramasıyla yeniden iletişim kurdu.