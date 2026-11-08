Trend Galeri Trend Magazin Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...

Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...

Yıllardır söylemekten dilimde tüy bitti, yazmaktan mürekkebim tükendi. "Ekranlardaki bu vizyonsuz dizi akımı sürdürülebilir değil. Freni boşalmış kamyon, duvara doğru son sürat ilerliyor" demiştim. Şimdi kamyonun kasasına doluşan güruh, çarpışmadan önce birer birer aşağı atlıyor.

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YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 08.11.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 06:35
Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...

Sezona başlayan en iddialı diziler bile birer ikişer ekrandan çekiliyor. Muhtemelen dizi denizi artık bitti.

Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...

Peki neden böyle oldu? Defalarca yazdım, tekrar yazayım:

Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...

Tüm ekonomik kaynak, başrol oyuncularına tahsis edildi. Reji, senaryo, prodüksiyon ihmal edildi.

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Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...

Dramanın bir "bütün" olduğu unutuldu. Normalin 10 misli para ödenen assolistler nasıl gazinoculuğun sonunu getirdiyse, başrol oyuncularının ihtirasına boyun eğenler de televizyon dizilerini bitirdi.

Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...

Bölüm başına neredeyse 1 milyon lira alan oyuncular türedi. Ortalama bir dizi oyuncusu artık bir bölüm parasıyla ev alabiliyor.

Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...

Böyle uçuk bir kazanç hangi meslekte var? Bu kibir ve ihtiras, tüm ücret skalasını yukarı çekti ama sektörün kendisine herhangi bir fayda sağlamadı.

Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...

Dijital platformların haksız rekabet sonucu giderek semirmesi ve reklam pastasının en kalın dilimlerini mideye indirmesiyle doğal olarak konvansiyonel kanallardaki dizilerin son habitatları da ellerinden alınmış oldu.

Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...

Sevgili burnu havada dizi starları (!) şimdilik dijital kanallara güvenerek, sektörden gelen "Fedakarlık yapın, ücretlerinizi biraz indirin" çağrılarını geri çeviriyorlar.

Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...

Ama dijital denizin de bir sonu var. Yakında işsiz kalıp, ağlamayın sonra...

Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...

İşte böyle... Sakalım da var ama sözümü dinleyen yok!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör