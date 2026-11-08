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Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...
Haksız rekabet sektörü çıkmaza sürükledi! Tüm ekonomik kaynak başrol oyuncularına tahsis edildi: Dijital denizin de bir sonu var...
Yıllardır söylemekten dilimde tüy bitti, yazmaktan mürekkebim tükendi. "Ekranlardaki bu vizyonsuz dizi akımı sürdürülebilir değil. Freni boşalmış kamyon, duvara doğru son sürat ilerliyor" demiştim. Şimdi kamyonun kasasına doluşan güruh, çarpışmadan önce birer birer aşağı atlıyor.
Giriş Tarihi: 08.11.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 06:35