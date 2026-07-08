Halil Ergün'e yapay zekalı FETÖ tuzağı! Usta oyuncu kabusu anlattı! "Kahroldum, uykularım kaçtı"

Türk sinemasının usta ismi Halil Ergün, yapay zekâ destekli dolandırıcılık girişiminin mağduru olmaktan son anda kurtuldu. Günlerce sahte görevliler tarafından aranan 80 yaşındaki sanatçı, profesyonelce hazırlanan senaryoya inanarak büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.
Sahte belgeler, peş peşe gelen telefonlar ve "Kimseye anlatma" baskısıyla büyük bir kabus yaşayan Ergün, milyonlarca liralık vurgunun eşiğinden son anda döndü. Tam her şeyini kaybetmek üzereyken tamire gelen komşusunun dikkati büyük felaketi önledi. Yaşadığı korku dolu süreci detaylarıyla anlatan Halil Ergün, dolandırıcıların kullandığı yöntemi tek tek açıklayarak herkese önemli uyarılarda bulundu.