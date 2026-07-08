Halil Ergün'e yapay zekalı FETÖ tuzağı! Usta oyuncu kabusu anlattı! "Kahroldum, uykularım kaçtı"

MİLYONLUK VURGUNU KOMŞUSU ÖNLEDİ

Halil Ergün'ün yaşadığı kâbus, beklenmedik bir anda sona erdi. Evindeki arızalı bir elektronik cihazı kontrol etmek için komşusunun oğlu eve geldiğinde, usta oyuncunun gergin tavırları dikkat çekti. Günlerdir büyük bir korku yaşayan Ergün'ün tedirginliğini fark eden genç, neler olduğunu sordu.

"BUNU KİMSEYE SÖYLEMEYECEĞİNE SÖZ VER"

İlk etapta konuşmak istemeyen Halil Ergün, aldığı uyarılar nedeniyle yaşadıklarını gizlemeye çalıştı. Ancak bir süre sonra, "Bunu kimseye söylemeyeceğine söz ver" diyerek kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan kişilerle günlerdir görüştüğünü, kimlik bilgilerinin ele geçirildiğine ve gizli bir soruşturmanın parçası olduğuna inandırıldığını anlattı.

Durumun telefon dolandırıcılığı olduğunu hemen anlayan genç komşu, vakit kaybetmeden usta oyuncuyu uyardı. İkili daha sonra birlikte emniyete giderek yaşananlarla ilgili şikâyetçi oldu ve olası milyonluk vurgunun önüne geçildi.