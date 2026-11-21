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Vatandaş o paylaşıma sessiz kalmadı! Çiğdem Batur'un Sultanahmet Camii sözlerine büyük tepki: 'Saygısızsın!'
Vatandaş o paylaşıma sessiz kalmadı! Çiğdem Batur'un Sultanahmet Camii sözlerine büyük tepki: 'Saygısızsın!'
Oyuncu Çiğdem Batur'un Sultanahmet Camii ziyareti sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük tartışma yarattı. Yetkililere seslenen Batur'un kullandığı ifadeler vatandaşların tepkisini çekerken, oyuncu ve sunucu Derya Taşbaşı da meslektaşına sert sözlerle yüklendi.
Giriş Tarihi: 21.11.2026 08:22
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 08:42