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"Haluk Levent çadır yalanıyla bizi 5 milyon dolar dolandırdı!" Mağdur iş adamı Enver Kutlu'nun eşi Günaydın'a konuştu!
"Haluk Levent çadır yalanıyla bizi 5 milyon dolar dolandırdı!" Mağdur iş adamı Enver Kutlu'nun eşi Günaydın'a konuştu!
Haluk Levent'in geçmişte mağdur ettiği, Ankara'nın sayılı iş adamlarından biri olan Enver Kutlu'nun eşi Şaziye Kutlu, yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı... Levent'le Gölcük depremi sonrası tanıştıklarını belirten Kutlu, çadır yalanıyla kendisine 5 milyon dolar kaptırdıklarını söyledi. Kutlu, "Bu adam herkesi kandırabilecek potansiyelde, çok tehlikeli bir insan. Depremleri kendi çıkarı için kullanacak kadar vicdansız biri. Mafyavari adamlarla birlikte eşimin kafasına silah dayayıp 'Borcumuz yok' belgesi imzalattı. Bizim her şeyimiz gitti, alyansımı bile satmak zorunda kaldım. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 07:37