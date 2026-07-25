"Haluk Levent çadır yalanıyla bizi 5 milyon dolar dolandırdı!" Mağdur iş adamı Enver Kutlu'nun eşi Günaydın'a konuştu!

DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPIYOR

■ Basına çıktığı için görüyoruz; sizin gibi ona parasını, malını veren insanlar var. İnsanlar nasıl inanıyor ve güveniyor Haluk Levent'e?

Bu adam herkesi kandırabilecek potansiyelde bir insan. Haluk'ta maneviyat de yok vicdan da. Gerçekten çok tehlikeli de bir insan. Dilbazlığıyla insanları kandırıyor, duygu sömürüsü yaparak paralarını, mallarını alıyor. Oğlum hastaydı, ameliyat ettirecek paramız bile kalmamıştı, ondan yardım istedim. Biz onun yüzünden bu hale düştük sonuçta. Telefonlarıma bile bakmadı. Şimdi de mide kanserinin hikayesini çıkardı ya, yazışmalarında gördük. İnanın biz kendisinden para istediğimiz zaman da bir hastaneye gidiyordu, koluna serum taktırıyordu ve bize fotoğraf gönderiyordu. Yani bunun numaraları hep aynı. Bakın başta da söylediğim gibi ilk bize de deprem çadırı yalanıyla geldi. İnsanları da çadırla dolandırdı.

