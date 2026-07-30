"Haluk Levent müzik dünyasının Susurluk'udur!" Müzisyen Yıldıray Gürgen'den GÜNAYDIN'a özel açıklamalar!

"KEŞKE HALUK'U TANIMASAYDIM"

■ Haluk Levent'i siz keşfettiniz değil mi?

Evet. Serseri diye bir adam var Ortaköy'de, git bir onu gör ve şarkılarını dinle dediler. Ben de gittim ve Haluk'la 1992'de tanıştım, sokakta kendi şarkılarını söylüyordu. O dönemde sokak çocuklarına kazandığı parayla yardım eden bir adamdı. Bu hareketi de beni etkilemişti açıkçası, beni buradan yakaladı. Birinci albümü 'Prestij Müzik'ten önce 'Nokta Müzik' yaptı. Ben bu albüme kendi imkanlarımla destek oldum. 'Yollarda bulurum seni' albümünün ilk adı aslında sokakta kullandığı lakabı olan serseriydi. İlk baskısından sonra albümden sözü-müziği kendisine ait olan 'Serseri' şarkısını da çıkardık. Çünkü bu şarkı Haluk'u çok ele veren bir şarkıydı.