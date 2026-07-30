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"Haluk Levent müzik dünyasının Susurluk'udur!" Müzisyen Yıldıray Gürgen'den GÜNAYDIN'a özel açıklamalar!
"Haluk Levent müzik dünyasının Susurluk'udur!" Müzisyen Yıldıray Gürgen'den GÜNAYDIN'a özel açıklamalar!
Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'i keşfeden müzik adamı Yıldıray Gürgen, "Haluk'u bitiren kumara olan düşkünlüğüydü, tanıdığı herkesten borç alırdı. Muhalif kesimin de önce desteğini, sonra parasını aldı. Milli duyguları istismar etti" dedi.
Giriş Tarihi: 30.07.2026 06:06
Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 06:26