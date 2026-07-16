Haluk Levent operasyonu sonrası "U" dönüşü korosuna katılan Pelin Batu günah çıkardı! “Çok pişmanım”

"ÇOK PİŞMANIM"

Özür dileyerek pişman olduğunu belirten Batu, " Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım.