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Haluk Levent operasyonu sonrası "U" dönüşü korosuna katılan Pelin Batu günah çıkardı! “Çok pişmanım”
Haluk Levent operasyonu sonrası "U" dönüşü korosuna katılan Pelin Batu günah çıkardı! “Çok pişmanım”
6 Şubat depremlerinde yaptığı "Devlet yoktu, Ahbap vardı" paylaşımıyla algı operasyonuna girişen Pelin Batu, Haluk Levent'e yönelik operasyonun ardından 'U' dönüşü yaparak günah çıkardı. Eski paylaşımını kaldıran Batu, "Çok pişmanım" diyerek özür mesajı yayınladı.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 16:35