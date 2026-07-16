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Haluk Levent operasyonu sonrası "U" dönüşü korosuna katılan Pelin Batu günah çıkardı! “Çok pişmanım”

6 Şubat depremlerinde yaptığı "Devlet yoktu, Ahbap vardı" paylaşımıyla algı operasyonuna girişen Pelin Batu, Haluk Levent'e yönelik operasyonun ardından 'U' dönüşü yaparak günah çıkardı. Eski paylaşımını kaldıran Batu, "Çok pişmanım" diyerek özür mesajı yayınladı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 16:35
Haluk Levent operasyonu sonrası U dönüşü korosuna katılan Pelin Batu günah çıkardı! Çok pişmanım

Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ardından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde "devlet yoktu" diye paylaşımıyla dikkat çeken Pelin Batu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haluk Levent operasyonu sonrası U dönüşü korosuna katılan Pelin Batu günah çıkardı! Çok pişmanım

"ÇOK PİŞMANIM"

Özür dileyerek pişman olduğunu belirten Batu, " Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım.

Haluk Levent operasyonu sonrası U dönüşü korosuna katılan Pelin Batu günah çıkardı! Çok pişmanım

"İNSAN NEYE GÜVENECEĞİNİ ŞAŞIRIYOR"

Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı" ifadelerini kullandı.

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Haluk Levent operasyonu sonrası U dönüşü korosuna katılan Pelin Batu günah çıkardı! Çok pişmanım

PELİN BATU NE DEMİŞTİ?
Pelin Batu deprem zamanı paylaştığı mesajda, "Devlet yoktu ama halk vardı, sivil toplum örgütleri, Haluk Levent ve Ahbap ve binlerce isimsiz kahraman, kumbarasını gönderen çocuktan sahibin başında bir dilim ekmekle bekleyen köpeğe kadar güzel bir ulus var" demişti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör