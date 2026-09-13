Haluk Levent’in ortağı tutuklandı! Yardım paralarını sinemaya aktardı

Asıl konuşmamız gereken yer burası. Bir milyonluk film nasıl 20 milyon oluyor? Sektörde yıllardır dolaşan en büyük soru işaretlerinden biri bütçe meselesi. Bir filmin gerçek maliyeti nedir? Oyuncu ücretleri ne kadar? Set maliyetleri ne kadar? Post prodüksiyon ne kadar? Pazarlama ne kadar? Dağıtım ne kadar? Ve en önemlisi, filmin üzerinde görünen bütçe ile gerçekten harcanan para arasında nasıl bir denetim var?