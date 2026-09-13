Haluk Levent'in ortağı tutuklandı! Yardım paralarını sinemaya aktardı
Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin yardım paralarıyla kumar oynadığı ve bağışları usulsüz bir şekilde kullandığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Ahbap soruşturmasının beşinci dalgasında yine çok konuşulacak detaylar yer aldı. Sinema dünyasının tanıdığı bir yapımcı olan Aytaç Ağdağ, bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Gelin, Ağdağ ile Levent'in işbirliklerini hep birlikte inceleyelim…
Giriş Tarihi: 13.09.2026 06:28
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 06:34