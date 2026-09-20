’Hamal’ için beklenen gün geldi! Güçlü oyuncu kadrosuyla sete çıktı

Kemal ve Hayat, kefaretlerini birlikte ödeyecekleri bu yolda geçmişin içinden çıkıp gelen Egemen'i (Caner Cindoruk) karşılarına alır. Egemen, şehrin bir yakasını diğer yakasına kurban edip kendi krallığını kurmaya hazırlanırken Kemal bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerinin hayatı için savaşacak.

Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan "Hamal"; eski ile yeniyi, suçluluk ile kefareti, İstanbul'un kalbinde yaşanan büyük bir savaşı ve gerçekleşmesi her şeyden zor bir aşkı anlatacak.

Bu amansız kavganın ateşin içine attığı Tekin (Burak Tozkoparan) ve Hilal (Yasemin Yazıcı) ile Esfender (Yiğit Uçan) ve Melez (Sera Kutlubey) ise önce hayatta kalmak, ardından birlikte olabilmek için oyunun kurallarını değiştirir.