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Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy'dan Gökçe Bahadır'a özel kutlama: 'Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin'
Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy'dan Gökçe Bahadır'a özel kutlama: "Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin"
Müzisyen Emir Ersoy, oyuncu eşi Gökçe Bahadır'ın yeni yaşını sosyal medyadan art arda paylaştığı romantik karelerle kutladı. İlk bebeklerini kucağına almak için gün sayan ünlü çiftten Ersoy'un, eşine yazdığı duygu dolu nottaki o detay görenlerin yüreğini ısıttı.
Giriş Tarihi: 09.11.2026 14:02