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Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy'dan Gökçe Bahadır'a özel kutlama: "Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin"

Müzisyen Emir Ersoy, oyuncu eşi Gökçe Bahadır'ın yeni yaşını sosyal medyadan art arda paylaştığı romantik karelerle kutladı. İlk bebeklerini kucağına almak için gün sayan ünlü çiftten Ersoy'un, eşine yazdığı duygu dolu nottaki o detay görenlerin yüreğini ısıttı.

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Giriş Tarihi: 09.11.2026 14:02
Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber gelmişti.

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

ANNE OLUYOR

Birçok başarılı yapımda rol alan Bahadır'ın anne olacağı öğrenilmişti. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşamıştı.

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin, bebeklerinin cinsiyeti de belli olmuştu. Bahadır'ın, kız çocuğu beklediği ortaya çıkmıştı.

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Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

Anne olmak için geri sayıma başlayan Gökçe Bahadır, hamilelik sürecinden renkli kareleri takipçileriyle paylaşmayı da sürdürüyor.

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

HAMİLE EŞİNİ DOĞUM GÜNÜNDE DUYGULANDIRDI

Mutlu evlilikleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü çiftten bu kez sosyal medyada gündem olan romantik bir doğum günü sürprizi geldi. Anne olmak için gün sayan Gökçe Bahadır'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla kutlayan Emir Ersoy, eşine yazdığı duygu dolu notla herkesi derinden etkiledi.

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

"DÜNYANIN BAŞINA GELMİŞ EN GÜZEL MELEKSİN"

Ersoy, eşine olan sevgisini şu romantik sözlerle dile getirdi:

"Sen benim, bu minik kızların, ve henüz bu karelerde yer almayan ama yakında tüm fotoğraflarımızın içinde olacak hayatımızın neşesinin ve tüm bu dünyanın başına gelmiş en güzel, en hisli, en tatlı, en duygusal, en eğlenceli ve en temiz kalpli meleğisin. Seni her halinle seviyorum…. İyi ki sen…"

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ

Hamile eşini duygulandırdı! Emir Ersoy’dan Gökçe Bahadır’a özel kutlama: Dünyanın başına gelmiş en güzel meleksin

AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR