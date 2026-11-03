Trend Galeri Trend Magazin Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Gamze Erçel, bugün ailesiyle paylaşımlar yaptı. Doğuma günler kala yapılan aile paylaşımları beğeni topladı. İşte o kareler!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 03.11.2026 22:59
Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Oyuncu Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in annesi Aylin Erçel, 2019 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Annelerinin vefatıyla derinden sarsılan Erçel kardeşler, bu zorlu süreçte birbirlerine sımsıkı kenetlenmişti. Yaşadıkları acıların ardından zamanla yeniden mutlu bir hayata adım atan ve bağlarını hiç koparmayan iki kardeş, her fırsatta birbirlerinin en büyük destekçisi olduklarını gösteriyor.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

İkinci kez anne olmak için gün sayan Gamze Erçel, hamilelik döneminde vücutta oluşan ani ödem ve şişlikler nedeniyle talihsiz bir olay yaşamıştı.

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Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Merhum annesi Aylin Erçel'den kalan manevi değeri yüksek yüzükle gece uyuyan Gamze Erçel, sabah uyandığında parmağının şişmesi nedeniyle şok yaşamıştı. Yüzüğü parmağından çıkarmak için ne yaptıysa başarılı olamayan ve çaresiz kalan ünlü isim, soluğu kuyumcuda almıştı. Yaşadığı bu talihsiz kazayı takipçileriyle paylaşan Erçel'in, o hatıra yüzüğünü kestirmek zorunda kalması ise sevenlerini üzmüştü.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Daha önce bu paylaşımları yapan Gamze Erçel, kişisel hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla magazinde gündem oldu.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

KARNI BURNUNDA YENİ PAYLAŞIMLAR

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

AİLESİYLE YENİ KARELER

Hamilelik sürecinin son dönemlerine giren ünlü isim, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilen yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

KALPLERİ ISITAN ANLAR

Büyüyen karnıyla objektif karşısına geçen Gamze Erçel, eşi ve ailesiyle verdiği samimi pozlarla dikkat çekti. Doğuma sayılı günler kala gelen aile paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

DOĞUMA SAYILI GÜNLER KALDI

Mutlu aile tablosuyla takipçilerinin beğenisini kazanan Erçel'in fotoğraflarına çok sayıda yorum geldi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü ismin heyecanı ve mutluluğu karelerine yansıdı.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

TAKİPÇİLERİ İLGİ GÖSTERDİ

Gamze Erçel'in doğum öncesi paylaşımları, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

HANDE ERÇEL DE ANNESİNİ ANMIŞTI

Güzel oyuncu Hande Erçel de geçtiğimiz günlerde duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Erçel, annesinin doğum gününü unutmadı. Annesinin vesikalığını paylaşan ünlü oyuncu, "Kalbimin en içi. Kim bilir aldığın yaşlar sana ne kadar yakışmıştır. İyi ki doğdun benim annem." notuyla takipçilerini hüzünlendirmişti.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

İşte anne veya babasını kaybederek bu büyük acıyla yüzleşen diğer ünlü isimler...

DENİZ SEKİ

Son dönemde geçirdiği ev kazası ve sonrasındaki ameliyat süreciyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Deniz Seki, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla adından söz ettirmişti.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Annesi Güllü Seki'yi üç yıl önce kaybeden ve acısı tazeliğini koruyan ünlü sanatçı, vefatın yıl dönümünde hislerini takipçileriyle paylaşmıştı.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Paylaşımında annesine duyduğu derin özlemi ifade eden Seki, "Bugün annemsiz üçüncü yıl. Çok özlüyorum. Güzel bir yerde olduğunu da biliyorum. Seni çok seviyorum, hep kalbimdesin. Bugün annem için bir Fatiha okur, bir dua ederseniz çok ama çok mutlu olurum." sözleriyle sevenlerinden dua ricasında bulunmuştu.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Ünlü isme çok sayıda destek mesajı gelmişti.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

ÇAĞRI ATAKAN

Oyuncu Çağrı Atakan, ekran macerasında "Çukur" dizisinin ardından 2021 yılında Survivor'da yer alarak Ünlüler takımında mücadele etmişti. Yarışma sırasında yaşadığı sakatlık ise Atakan'ın Survivor serüvenini erken noktalamıştı.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda acı bir kayıp yaşamıştı. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören annesinin 29 Nisan 2026'da hayatını kaybettiğini duyuran Atakan, bu süreçte yaşadığı acıyı zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Anne özlemini her fırsatta dile getiren oyuncu, doğum gününde duygusal bir mesaj kaleme almıştı.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Annesine seslenen Atakan, "Sensiz ilk doğum günüm minnoşum. Çok özlüyorum. İyi ki benim annemdin" ifadeleriyle yürek burkmuştu.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

DERYA-MÜJGAN ŞENSOY KARDEŞLER

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, 2021 yılında uzun süre tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Vefatının 5. yıl dönümünde sanat dünyası usta oyuncuyu anarken, ailesinden de peş peşe duygusal paylaşımlar gelmişti.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Şensoy'un çocukları ve eski eşi Derya Baykal, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraflarla usta sanatçıya olan özlemlerini dile getirmişti.

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Babasının kucağında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaşan Derya Şensoy, paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Bugün 5 yıl oldu babacım, zaman bazen duruyor, bazen de çok hızlı geçiyor… Seni çok özledim..."

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

"HEM DÜN GİBİ HEM BİR ÖMÜR GİBİ"

Ferhan Şensoy ile birlikte yer aldığı bir kareyi takipçileriyle paylaşan Mert Baykal ise duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

"Özlemle baba… Hem dün gibi hem bi ömür gibi… "

Hamile Gamze Erçel büyüyen karnıyla pozlar verdi! İşte kalpleri ısıtan aile pozları!

Yıllar öncesine ait baba-kız fotoğrafını yayınlayan Müjgan Ferhan Şensoy paylaşımında, "Bugün tam 5 yıl babacım... 5 gün sonra Pera 5 oluyor…" ifadelerine yer vermişti.