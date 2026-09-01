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Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim'den romantik kutlama!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, 29. yaşını kutladı. Sevgilisi Onuralp Bitim'in romantik doğum günü paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 01.09.2026 12:34 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 12:39
Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, 29. yaşına girdi.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Ünlü voleybolcunun sevgilisi Onuralp Bitim, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla Baladın'ın yeni yaşını kutladı.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Bitim'in aşk dolu mesajı ve doğum günü paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Öte yandan geçen günlerde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki kritik mücadelesinde Slovenya ile karşı karşıya gelmişti. Saha içinde çekişmeli anlara sahne olan karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-1'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyete imza atmıştı.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Onuralp Bitim de vardı. Sahadaki mücadelesi boyunca sevgilisine tribünden destek veren başarılı basketbolcu, maç boyunca heyecana ortak olmuştu.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Yıldız voleybolcu Hande Baladın ise 3-1'lik Slovenya zaferinin ardından son düdük çalar çalmaz sevgilisinin yanına koşmuştu.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Milli formayla sahada mücadele eden Hande Baladın'ı maç boyunca tribünden destekleyen Onuralp Bitim, karşılaşma biter bitmez sevgilisini öperek tebrik etmişti.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER VOLEYBOLCU EDA ERDEM OLMUŞTU

Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanan Filenin Sultanları'nda Eda Erdem, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak gurur kaynağı olmuştu. Başarı kadar Erdem'in özel hayatı da mercek altına alındı.

38 yaşındaki milli voleybolcunun 14 yıllık eşi, sosyal medyada gündem oldu. İşte Eda Erdem'in sevgi dolu evliliği ve eşi hakkında merak edilenler…

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in 14 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Eda Erdem Dündar, bundan 14 yıl önce Erdem Dündar ile nikah masasına oturdu.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

2011 yılında Erdem Dündar ile dünya evine giren Eda Erdem, formasında hem kızlık soyadını hem eşinin adını taşıyor.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Henüz anne baba olmayan çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Eda Erdem Dündar'ın spor kariyeri ötesinde özel hayatı da zaman zaman merak konusu oluyor.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

ZEHRA GÜNEŞ

Zehra Güneş A Milli Kadın Voleybol Takımımızda elde ettiği başarılarla adından söz ettirirken özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Güzellikleri ile dikkat çeken Zehra, İrem Nur ve Mina her paylaşımıyla takipçilerini hayran bırakıyor:

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Yaptığı bloklar ile adından söz ettiren 25 yaşındaki yıldız isim Zehra Güneş'in başarısı kadar kariyeri, ailesi ve tarzı da gündemde.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken milli voleybolcu şimdilerde Olimpiyat Oyunları için Paris'te.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Oyun performansıyla dikkat çeken Zehre Güneş'in kız kardeşleri de hem başarı hem güzellik olarak ablalarının tahtına aday.

İrem Nur Güneş ve Mina Güneş ablalarının izinde.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

İşte, İrem Nur Güneş ve Mina Güneş'in takipçileri ile paylaştıkları o kareler:

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Vakıfbank'ta orta oyuncu olan ablaları Zehra Güneş'in izinden giden kız kardeşler voleybolda başarıyı hedefliyor.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Güneş'in kız kardeşlerim İrem Nur Güneş ve Mina Güneş sosyal medyada her gün büyüyen bir takipçi kitlesine sahip.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Zehra Güneş'in kız kardeşleri kadar özel hayatı da merak konusu.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Modaya ilgisi ile bilinen milli sporcu sevgilisi ile de daha önce gündeme gelmişti.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

Kendisi gibi milli voleybolcu olan Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönen Zehra Güneş, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Hande Baladın 29 oldu! Sevgilisi Onuralp Bitim’den romantik kutlama!

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.