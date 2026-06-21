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Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!
Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!
Kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanan Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çiftinin mutluluk dolu anları sosyal medyayı salladı. Gamze Erçel'in eşine yaptığı sürpriz anında Caner Yıldırım şoke olurken, ünlü oyuncu Hande Erçel'in o anları kaydettiği saniyeler izleyenleri gülümsetti.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 16:09