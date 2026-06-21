Trend Galeri Trend Magazin Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı! 

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı! 

Kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanan Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çiftinin mutluluk dolu anları sosyal medyayı salladı. Gamze Erçel'in eşine yaptığı sürpriz anında Caner Yıldırım şoke olurken, ünlü oyuncu Hande Erçel'in o anları kaydettiği saniyeler izleyenleri gülümsetti.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:48 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 16:09
Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

İKİNCİ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR!

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaşmıştı.

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Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımda, ünlü isimlerden ve takipçilerinden gelen tebrik yorumları da yerini almıştı.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

"BİZ KÜÇÜK AMA KOCAMAN BİR AİLEYİZ"

Eşinin paylaşımına "Biz küçük ama kocaman bi aileyiz" yorumunu yapan Caner Yıldırım, eşine olan tatlı desteğiyle gülümsetirken gelen onlarca yorumun arasında 2. kez teyze olmaya hazırlanan Hande Erçel'in yorumu da yoğun ilgi görmüştü.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

Gamze Erçel'in "Artık dört kişiyiz" notuna gönderme yapan Erçel, ablasının müjdeli paylaşımına "Bence 5 ama sen bilirsin" yorumunu yapmıştı.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

İKİNCİ BEBEK MÜJDESİNİ VERDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI!

Son olarak Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım'a ikinci kez baba olacağını söylediği o ilk ve en doğal anı sosyal medya hesabından yayınladı.

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Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

"SENİN GİBİ BİR BABAYA SAHİP OLMAMIZ EN BÜYÜK ŞANSIMIZ"

Aldığı haberle ne uğradığını şaşıran, şaşkınlığı ve mutluluğu yüzünden okunan Caner Yıldırım'ın o halleri kısa sürede sosyal medyayı salladı. Gamze Erçel paylaştığı videoya ise, "Senin gibi bir babaya sahip olmamız en büyük şansımız. Babalar Günün kutlu olsun seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

VİDEODAKİ HANDE ERÇEL DETAYI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

İinci kez teyze olmanın verdiği heyecan ve neşeyle o anları saniye saniye kameraya alan güzel oyuncunun arkadaki tatlı telaşı ise herkesin yüzünü güldürdü.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

Erçel ailesinin bu samimi ve neşeli anları, kısa sürede binlerce defa izlenme alarak magazin dünyasının en çok konuşulanları arasına girdi.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Hande Erçel'in de aralarında olduğu bir yurtdışı tatili gerçekleştirmişti.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile ilgilendiği anları paylaştı.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu, yeğeni Mavi ile vakit geçirirken çekilen görüntülerle sosyal medyada olay oldu.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

'TEYZESİ İSTİFA'

Eniştesi Caner Yıldırım'ın paylaştığı eğlenceli video kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Erçel o anlara 'Teyzesi istifa' yorumuyla karşılık vermişti.

Hande Erçel yeğeni Mavi'ye bakıcılık yaptı! Eğlenceli anlara beğeni yağdı: "Teyzesi istifa" | Video

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

Takipçiler, Erçel'in aile hayatındaki samimi tavırları ve yeğeniyle kurduğu sıcak iletişimi büyük bir ilgiyle karşılamıştı.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

Yıldırım'ın bu paylaşımının yanı sıra, ailesiyle birlikte yaptığı diğer eğlenceli paylaşımlar da gündemde dikkat çekiyor.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltildi.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…" Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, bu kez annelik heyecanıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bir kutlamaya imza attı.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

PARİS'TE BAŞLAYAN AŞKIN EN GÜZEL MİRASLARI

Hatırlanacağı üzere Tuba Büyüküstün, 2011 yılının Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. İkili, evliliklerinden kısa bir süre sonra, 2012 yılının Ocak ayında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

İKİZLER 14 YAŞINA GİRDİ

Tuba Büyüküstün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak, bugün tam 14 yaşına girdi. Artık birer genç kız olan ikizlerin son hallerini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

Hande Erçel detayı yüzleri güldürdü... Gamze Erçel ikinci bebek müjdesini verdiği anları paylaştı: Eşinin şaşkınlığı sosyal medyayı salladı!

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇTİ!"

Büyüküstün'ün paylaştığı karelerin altına binlerce yorum yağarken, takipçilerin ortak görüşü ise kızların annelerine olan inanılmaz benzerliği oldu.