Trend Galeri Trend Magazin Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel, kız bebeğinin cinsiyetini duyurduğu partiden en yeni fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Kardeşi Hande Erçel'in de yer aldığı neşeli aile kareleri kısa sürede beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 11.08.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 11:52
Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Gamze Erçel, hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurmuştu.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaşmıştı.

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Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

EVLERİNİN BAHÇESİNDE SADE PARTİ

Evlerinin bahçesinde aile arasında sade bir cinsiyet öğrenme partisi düzenleyen ünlü çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Eğlenceli tahmin oyununun ardından bardakları pastaya batıran aile, pembe renkle karşılaşarak büyük sevinç yaşamıştı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den müjdeli haber! İkinci bebeğin cinsiyeti belli oldu | Video

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

MAVİ'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR

Caner Yıldırım'ın erkek bebek tahmine karşılık Gamze Erçel ve kızları Mavi'nin kız tahmini doğru çıkmıştı. Mavi'nin abla olacağı haberini alan aileye sosyal medyada binlerce tebrik ve mesaj yağmıştı.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

İkinci bebeği için heyecanı devam eden Gamze Erçel, partiden daha önce görülmeyen yepyeni pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Kardeşi Hande Erçel'in de neşeli halleriyle yer aldığı renkliliği yüksek paylaşıma Gamze Erçel, "En sevdiğiniz dizinin yeni sezonu Aralık'ta yayında! Evet, yine bir Yay kızı..." notunu düştü.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Aralık ayında doğacak minik bebek için teyze Hande Erçel ve tüm Erçel ailesinin heyecanı gözlerden kaçmazken, yeni pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Hamilelik sürecini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Erçel geçtiğimiz günlerde de karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Doğuma kısa bir süre kala Gamze Erçel'in kareleri takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Mutluluğu yüzünden okunan ünlü isim, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER İSİM İSE MELİKE ŞAHİN

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Melike Şahin 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarıyla sürpriz haberi paylaşmıştı.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım." demişti.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Hamile olduğunu sahnede açıklayan şarkıcı, bir erkek bebek bekliyor.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Şu sıralar heyecanlı bir bekleyiş içinde olan şarkıcıdan yeni "karnı burnunda" pozlar geldi. Yoğun konser temposuna kısa bir ara veren Melike Şahin, dinlenmek için tatil yaptı.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Ünlü şarkıcı, tatil sırasında çekilen karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Şahin, şimdilerde ilk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.