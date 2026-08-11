Trend
Galeri
Trend Magazin
Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...
Hande Erçel ikinci defa teyzeliğe hazırlanıyor! Gamze Erçel’den yeni cinsiyet partisi kareleri...
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel, kız bebeğinin cinsiyetini duyurduğu partiden en yeni fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Kardeşi Hande Erçel'in de yer aldığı neşeli aile kareleri kısa sürede beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 11:52