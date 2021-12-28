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Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Yasemin Özilhan son noktayı koydu!

Bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Özilhan, yakın arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ilişkisi hakkındaki sorulara da cevap yanıt verdi ve son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 11:06
Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Yasemin Özilhan son noktayı koydu!

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren ve 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Spor tarzıyla dikkat çeken Özilhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Yasemin Özilhan son noktayı koydu!

Milliyet'in haberine göre; 36 yaşındaki ünlü isim, gazetecilerin yılbaşı planlarını sormaları üzerine şu cevabı verdi; "Evdeyiz, ailece. Belki bir iki arkadaşımız gelecek, beraber vakit geçireceğiz..."

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Yasemin Özilhan son noktayı koydu!

"TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Şehir dışı ya da yurt dışına çıkmıyoruz. Hep bizde toplanıyorduk, pandemi girince o düzen bozuldu. Şimdi tekrar toparlamaya çalışıyoruz."

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Yasemin Özilhan son noktayı koydu!

Özilhan, "Yeni yıla nasıl girerseniz öyle gider dedikleri için mi yeni yıla evde giriyorsunuz?" sorusuna ise, "Bilmiyorum, ben çocukluğumda öyleydim. İzzet'te genelde öyleymiş, o yüzden belki de çocuklarla olmak istiyoruz" cevabını verdi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Yasemin Özilhan son noktayı koydu!

"KEYİFLERİ YERİNDE"

Yakın arkadaşları Kerem Bursin ile Hande Erçel'in ayrılık dedikodularının hatırlatılması üzerine sosyetik güzel, "Öyle bir şey yok. Mutlular, keyifleri yerinde" açıklamasını yaptı.

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