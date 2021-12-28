Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Yasemin Özilhan son noktayı koydu!

Bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Özilhan, yakın arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ilişkisi hakkındaki sorulara da cevap yanıt verdi ve son noktayı koydu.

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren ve 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Spor tarzıyla dikkat çeken Özilhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milliyet'in haberine göre; 36 yaşındaki ünlü isim, gazetecilerin yılbaşı planlarını sormaları üzerine şu cevabı verdi; "Evdeyiz, ailece. Belki bir iki arkadaşımız gelecek, beraber vakit geçireceğiz..."

"TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ" "Şehir dışı ya da yurt dışına çıkmıyoruz. Hep bizde toplanıyorduk, pandemi girince o düzen bozuldu. Şimdi tekrar toparlamaya çalışıyoruz."

Özilhan, "Yeni yıla nasıl girerseniz öyle gider dedikleri için mi yeni yıla evde giriyorsunuz?" sorusuna ise, "Bilmiyorum, ben çocukluğumda öyleydim. İzzet'te genelde öyleymiş, o yüzden belki de çocuklarla olmak istiyoruz" cevabını verdi.