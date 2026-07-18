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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci bebeklerini kucaklarına almak için hazırlıklarını sürdürüyor. Doğuma kısa bir süre kala Gamze Erçel'in karnı burnunda paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 12:56 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 13:03
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden.

İKİNCİ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR!

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurmuştu.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaşmıştı.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Hamilelik sürecini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Erçel, yeni pozlarıyla beğeni topladı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Doğuma kısa bir süre kala Gamze Erçel'in karnı burnunda paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Mutluluğu yüzünden okunan ünlü isim, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER İSİM İSE MELİKE ŞAHİN

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Melike Şahin 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarıyla sürpriz haberi paylaşmıştı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım." demişti.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Hamile olduğunu sahnede açıklayan şarkıcı, bir erkek bebek bekliyor.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Şu sıralar heyecanlı bir bekleyiş içinde olan şarkıcıdan yeni "karnı burnunda" pozlar geldi. Yoğun konser temposuna kısa bir ara veren Melike Şahin, dinlenmek için tatil yaptı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Ünlü şarkıcı, tatil sırasında çekilen karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Şahin, şimdilerde ilk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.