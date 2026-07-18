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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel anne olmak için gün sayıyor! Karnı burnunda pozları olay oldu
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci bebeklerini kucaklarına almak için hazırlıklarını sürdürüyor. Doğuma kısa bir süre kala Gamze Erçel'in karnı burnunda paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 18.07.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 13:03