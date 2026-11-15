Trend Galeri Trend Magazin Hande Erçel'in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: 'Diva'nın sahne kıyafeti'

Hande Erçel'in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: "Diva'nın sahne kıyafeti"

Dubai'de ilk kez düzenlenen özel bir geceye katılan Hande Erçel, ünlü Lübnanlı modacı imzalı kıyafetiyle gündem oldu. Omuzlarını çevreleyen yoğun siyah tüyleri, renkli çiçek işlemeleri ve uzun kuyruklu kabarık elbisesiyle poz veren ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyada Bülent Ersoy'a benzetildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:55 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 11:00
Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğu ve ekran enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

Birçok markanın yakın markajında olan güzel oyuncu, bu kez Dubai'de katıldığı özel davetle gündeme gelmişti.

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti
GÜZELLİĞİYLE DUBAİ'Yİ KASIP KAVURDU!

Hande Erçel, özel gece için siyahın güçlü ve asil havasını romantik çiçek desenleriyle bir araya getiren şık bir elbise tercih etmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

Elbise boyunca uzanan renkli çiçek motifleri tasarıma hareketli ve feminen bir görünüm kazandırırken, omuzlardan kollara ve etek ucuna kadar uzanan siyah tüy detayları kombine çarpıcı ve iddialı bir dokunuş katmıştı.

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

TARZI DİLLERE DÜŞTÜ!

Özel gecede tüy detaylı ve çiçek işlemeli kabarık kıyafetiyle boy gösteren oyuncunun ihtişamlı görünümüne sosyal medyada yorum yağdı.

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

Ünlü oyuncunun iddialı tasarımı, takipçileri tarafından Bülent Ersoy'un sahne kostümlerine benzetildi. Erçel'in fotoğraflarının altı kısa sürede, "Güzelim kıza Diva'nın sahne kıyafetini giydirmişler", "Sibel Can ihtişamı var" ve "O tüylerle arkadan Banu Alkan yürüyor sandım" gibi esprili yorumlarla doldu.

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

DUBAİ KORTUNDA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Her adımı olay olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün de yurt dışı rotasından gelen sportif ve lüks görüntüleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 32 yaşındaki güzel oyuncu Dubai'de dünyaca ünlü bir saat markasının ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası padel turnuvasında boy gösterdi.

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

Raketini eline alarak korttaki performansıyla gündeme gelen Erçel, hem enerjisi hem de neşeli halleriyle organizasyonun en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Turnuvada oldukça keyifli vakit geçiren oyuncu, korttaki o eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

SAATİ DİKKAT ÇEKTİ

Hande Erçel'in kort şıklığındaki asıl detay ise bileğindeki saati oldu. Ünlü oyuncunun tercih ettiği ikonik saatin piyasa değerinin tam 2 milyon 400 bin TL olduğu öğrenildi.

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

Spor tarzını milyonluk lüks dokunuşla tamamlayan Erçel'in bu kareleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

ASLEN NERELİ?

Kariyer başarıları ve lüks tercihleriyle sık sık konuşulan Hande Erçel, aslen Balıkesir Bandırmalı.

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

Başarılı oyuncunun Dubai kortlarındaki hem doğal hem de iddialı tarzı magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

GÖRKEM SEVİNDİK

Adana

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Bursa

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

OLGUN TOKER

Mersin

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

BURAY

Kıbrıs

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

Hande Baladın

KÜTAHYA

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

SİNEM KOBAL
İstanbul

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Hande Erçel’in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: Diva’nın sahne kıyafeti

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir