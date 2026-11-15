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Hande Erçel'in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: 'Diva'nın sahne kıyafeti'
Hande Erçel'in Dubai tarzı dillere düştü: Takipçiler aynı yorumda birleşti: "Diva'nın sahne kıyafeti"
Dubai'de ilk kez düzenlenen özel bir geceye katılan Hande Erçel, ünlü Lübnanlı modacı imzalı kıyafetiyle gündem oldu. Omuzlarını çevreleyen yoğun siyah tüyleri, renkli çiçek işlemeleri ve uzun kuyruklu kabarık elbisesiyle poz veren ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyada Bülent Ersoy'a benzetildi.
Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 11:00