Hande Soral’ın kardeşi Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar!

Ünlü oyuncu Hande Soral'ın İsmail Demirci'den dünyaya gelen oğlu Ali, bugün Bedirhan Soral'la kek hazırladı. Bedirhal Soral'ın minik yeğeniyle yemek hazırladığı o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 21:59
'Küçük Kadınlar', 'Çalıkuşu', 'Evlat Kokusu', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Müstakbel Damat' gibi yapımlarda rol alan Hande Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile sürdürdüğü mutlu evliliğini, 2022 yılında 'Ali' adını verdikleri biricik oğullarıyla taçlandıran ünlü çift, anne-baba olmanın heyecanını ilk kez yaşadı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Soysal, son olarak kar keyfinin tadını çıkardıkları mutlu aile pozlarıyla taçlandırmıştı.

"BİZE HER GÜN OKULLAR TATİL"

Güzel oyuncu, yeni aile pozlarını "Bize her gün okullar tatil" notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı takipçiler tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.

KARDEŞİ GÜNDEM OLDU!

Hande Soral'ın kardeşi Bedirhan Soral'ın yaptığı yeni paylaşım magazin gündeminde yer aldı.

MİNİK YEĞENİYLE BİRLİKTE YEMEK YAPTI

Bedirhan Soral, minik yeğeniyle birlikte yemek hazırladı.

EĞLENCELİ ANLAR

Bedirhan Soral, o eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.

Birlikte kek hazırlayan sevimli ikili, daha sonra fırına verdi.

Sıcacık kekin tadına da bakmayı ihmal etmediler.

SAĞLIKLI KEKİ YEDİLER

Birlikte hazırladıkları sağlıklı keki afiyetle yediler. O anlar ise takipçiler tarafından beğenildi.

Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar!

