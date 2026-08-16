Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! "Anlaştıysak eğer..." deyip şartını koştu!

Düzenlenen bir festivalde sahne alan sanatçı Hande Ünsal, alanda büyük bir coşkuya sebep oldu. Konser esnasında Yusuf Efe Güneş isimli genç bir hayranı, hazırladığı pankart ile sanatçıya evlilik teklifinde bulundu. 'FİNALDE ÖPÜCÜK KONDURUP İMZAYI ATACAĞIM' Sahnede açılan pankartı gören Hande Ünsal ise ''Evlenme teklifleri var bana. Bugün ilginç bir gün. Arkadaşlar, özellikle rica edeceğim sizden bu pankartların hepsini toplayalım. Hepsinin fotoğraflarını alalım. Finalde ben onlara bir öpücük kondurup, imzamı atacağım, anlaştıysak eğer'' cevabını verdi. 'Seni Sever Miydim?' ve 'Nerdesin' şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran başarılı şarkıcı Hande Ünsal, magazin gündemine bomba gibi düşen bir aşka imza atmaya devam ediyor. 2018 yılında boşandığı eski eşi Serkan Balkan'la devam eden ilişkisine dair konuşan şarkıcı,geçtiğimiz günlerde yaşadıkları sıra dışı süreci samimiyetle özetlemişti. Tam 19 yıldır birbirlerinden kopamadıklarını belirten ünlü isim, '19 yılda evlendik, boşandık, ayrıldık ama birbirimizi bırakmadık. Onu gözümden bile sakınıyorum. İkinci kez evleneceğimize albüm yaptık. Tüm para oraya gitti' sözleriyle dikkat çekmişti. 'AKLIMA GELDİKÇE EVLENME TEKLİFİ EDİYORUM' Balkan ise, aralarındaki bitmeyen aşkı ve yeniden nikah masasına oturabileceklerinin sinyalini şu sözlerle verdi: 'Aklıma geldikçe Hande'ye evlenme teklifi ediyorum.' PARASINI BAKIN NEREYE YATIRMIŞTI! Aşk açıklamasıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda dinleyicisiyle buluşmuştu. Takılarıyla dikkat çeken Ünsal, 'Takılarım neredeyse bir ev değerinde' demişti. 33 yaşındaki şarkıcının sözleri kısa sürede magazin gündeminde yer bulmuştu. Hande Ünsal'ın bu açıklaması, diğer ünlü isimlerin servetlerini de bir hayli merak ettirdi... Bakın ünlüler yatırımlarını nereye yapıyor! DEMET AKALIN Pop müziğin güçlü isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelmişti. Evinin düşük bedelle kiralanması ve yaşanan anlaşmazlıklar sonrası tepkisini dile getiren Akalın, bu süreçte kiracısıyla mahkemelik olmuş ve zor günler geçirmişti. Ünlü şarkıcı, son olarak Gazete Magazin kameralarına konuyla ilgili bir pişmanlığını paylaştı. Magazin basınına konuşan Akalın, büyük evine bir dönem talip olan Ahu Yağtu'ya evi vermediği için sonradan pişmanlık duyduğunu itiraf ederek, ''Panjurlarını yaptırır mısınız?' falan gibi bir şey sordu. Benim evim olduğunu da bilmiyor kız, belki şu an yeni öğrenecek. Ben de dedim ki: 'Aaa! Panjurlarını o yaptırsın ya, para çıkmasın benden.' Çok fenayım. Ama sonra pişman oldum biliyor musun? O kız öderdi!' ifadelerini kullandı. Akalın ayrıca, bir başka pişmanlığının da oyuncu Aras Bulut İynemli olduğunu açıkladı. Akalın, 'Ondan önceki müşteriyi söylüyorum: Aras Bulut (İynemli). Ona da vermedim. Ama o tam geliyordu, biz o ara Çeşme'deydik falan... Gitti. Onlar da öderdi. Ya sanatçılardan hiç kimse ödememezlik yapmaz ya da öyle bir arıza çıkartmaz ki. Onun için buradan duyuruyorum artistlere: İki tane evim var. Bir tanesi üç odalı, öbürüsü altı odalı. İyi günler! Panjurlar sizde!' dedi. Sanatçıların kira konusunda genellikle problem çıkarmadığını belirten Akalın, bu açıklamalarıyla birlikte sahip olduğu iki evi kiraya vermeye açık olduğunu da dile getirdi. Akalın'ın bu açıklamalarının ardından ünlü sanatçının serveti de merak konusu oldu. İddialara göre Demet Akalın'ın, Acarkent'te 800 bin dolarlık villa, Ulus'ta değeri 1 milyon dolardan fazla olan 3 daire, Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz? WİLMA ELLES Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor. Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alan oyuncu, bunları kiraya veriyor. Sanatçı, 'Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?' sorusuna ise şu ilginç yanıtı veriyor: 'Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum.' YARDIM İŞLERİNDE HEP ÖNDE! Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti. BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı. Başarılı oyuncu Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor. Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı. 'TORUNU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM' Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ön plana çıkarken 'Neslişah ile ilk tanıştığımda Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmiyordum' diyerek herkesi epey şaşırtmıştı. Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi. SERVETİ ŞOKE ETTİ Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü. SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN! Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor. Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor. Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, 'Tam olarak kaç paran var?' sorusuna 'Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor' diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi. 2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu. REKOR SERVET Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de yıllarca başarısından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi. GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI! Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı. GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI! Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu. Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi. Akşam'ın haberine göre, ünlü şarkıcının 300 daireyi satıp, daha büyük projelere yöneldiği bilgisi de basına yansıdı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında, Emrah'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı. Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor. AJDA PEKKAN En zengin ünlüler listesinin üst sıralarının vazgeçilmezi haline gelen Süperstar, 70 milyon dolara ulaşan kabarık bir banka hesabına sahip. Birçok lüks köşke ve villaya sahip olan Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa koyduğu şatafatlı malikanesiyle dudak uçuklatmıştı. SERENAY SARIKAYA Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu belirtiliyor. Rol aldığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren Serenay Sarıkaya. son dönemlerde de Marmaris'e yatırım yapmayı planlıyor. ERCAN KESAL Aslında bir doktor ve aynı zamanda Özel Okmeydanı Hastanesi' nin de kurucusu. TELEVİZYONCU YASEMİN BOZKURT Çeşme Alaçatı'da 10 odalı butik otel yaptırdı. EMRE ALTUĞ Çocukluk hayalini gerçekleştirerek her yaz tatilini geçirdiği Çeşme Alaçatı'da bir butik otel açtı. HÜLYA AVŞAR; Sarıyer`de köşk, Ayvalık`ta yazlık, Ayvalık`ta zeytinyağı fabrikası, konfeksiyon fabrikası, Tarabya'da lüks sitede bir daire, Riva`da arazi, Etiler`de daire, Londra`da Docklands Canary Wharf`ta şehrin en yüksek rezidansı `Pan Peninsula Tower 1`de bir daire, iki cip, bir otomobil, bankada yüklü bir nakit olduğu biliniyor. SİBEL CAN - Beykoz'daki çok lüks bir sitedeki malikanesinde ikamet eden Sibel Can'ın Nakkaştepe'de İstanbul Boğazı manzaralı villası, araçları, Amerika'da evleri, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri var. BURAK ÖZÇİVİT: Kuruluş Osman'daki Osman karakteriyle dünya çapında bir üne kavuşan Burak Özçivit'in serveti: 70 Milyon dolar. Özçivit, Bodrum Turgutreis'te her biri 60 milyon TL değerinde 4 villa yaptırdı. Ayrıca çeşitli gayrımenkul yatırımlarına da devam ediyor. BÜLENT ERSOY: İddialara göre 500 bin dolar değerinde mücevher ve kürkü olan Bülent Ersoy, aynı zamanda gayrimenkul zengini. EBRU GÜNDEŞ: Büyükbaş hayvancılık tesisi kurarak tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlarıyla gündeme gelen şarkıcının, gayrimenkul portföyü de bir hayli iyi. KIVANÇ TATLITUĞ: Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla adından sıklıkla söz ettiren oyuncu, piyasanın en zengin oyuncularından biri olduğu düşünülüyor. Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar olduğu düşünülüyor. İBRAHİM TATLISES: Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında. Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var. SEDA SAYAN - Kazancını emlak yatırımları ile değerlendirmeyi tercih eden ünlüler arasında yer alan Seda Sayan'ın kira gelirinin 500 bin TL olduğu iddia edildi.Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre Seda Sayan'ın sadece İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor. Londra ve Miami'de de evleri olan Seda Sayan'ın Bodrum'da 3 villası bulunduğu belirtiliyor.