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Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! "Anlaştıysak eğer..." deyip şartını koştu!

Sahne aldığı festivalde genç bir hayranının açtığı pankartlı evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşıran Hande Ünsal, şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü şarkıcı, sahneden öyle bir şart koştu ki tüm alan kahkahaya boğuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 16.08.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 11:27
Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Düzenlenen bir festivalde sahne alan sanatçı Hande Ünsal, alanda büyük bir coşkuya sebep oldu.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Konser esnasında Yusuf Efe Güneş isimli genç bir hayranı, hazırladığı pankart ile sanatçıya evlilik teklifinde bulundu.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

"FİNALDE ÖPÜCÜK KONDURUP İMZAYI ATACAĞIM"

Sahnede açılan pankartı gören Hande Ünsal ise ''Evlenme teklifleri var bana. Bugün ilginç bir gün. Arkadaşlar, özellikle rica edeceğim sizden bu pankartların hepsini toplayalım. Hepsinin fotoğraflarını alalım. Finalde ben onlara bir öpücük kondurup, imzamı atacağım, anlaştıysak eğer'' cevabını verdi.

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Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

'Seni Sever Miydim?' ve 'Nerdesin' şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran başarılı şarkıcı Hande Ünsal, magazin gündemine bomba gibi düşen bir aşka imza atmaya devam ediyor.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

2018 yılında boşandığı eski eşi Serkan Balkan'la devam eden ilişkisine dair konuşan şarkıcı,geçtiğimiz günlerde yaşadıkları sıra dışı süreci samimiyetle özetlemişti.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Tam 19 yıldır birbirlerinden kopamadıklarını belirten ünlü isim, "19 yılda evlendik, boşandık, ayrıldık ama birbirimizi bırakmadık. Onu gözümden bile sakınıyorum. İkinci kez evleneceğimize albüm yaptık. Tüm para oraya gitti" sözleriyle dikkat çekmişti.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

"AKLIMA GELDİKÇE EVLENME TEKLİFİ EDİYORUM"

Balkan ise, aralarındaki bitmeyen aşkı ve yeniden nikah masasına oturabileceklerinin sinyalini şu sözlerle verdi: "Aklıma geldikçe Hande'ye evlenme teklifi ediyorum."

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

PARASINI BAKIN NEREYE YATIRMIŞTI!

Aşk açıklamasıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda dinleyicisiyle buluşmuştu. Takılarıyla dikkat çeken Ünsal, "Takılarım neredeyse bir ev değerinde" demişti.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

33 yaşındaki şarkıcının sözleri kısa sürede magazin gündeminde yer bulmuştu.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Hande Ünsal'ın bu açıklaması, diğer ünlü isimlerin servetlerini de bir hayli merak ettirdi... Bakın ünlüler yatırımlarını nereye yapıyor!

DEMET AKALIN

Pop müziğin güçlü isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelmişti.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Evinin düşük bedelle kiralanması ve yaşanan anlaşmazlıklar sonrası tepkisini dile getiren Akalın, bu süreçte kiracısıyla mahkemelik olmuş ve zor günler geçirmişti.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Ünlü şarkıcı, son olarak Gazete Magazin kameralarına konuyla ilgili bir pişmanlığını paylaştı.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Magazin basınına konuşan Akalın, büyük evine bir dönem talip olan Ahu Yağtu'ya evi vermediği için sonradan pişmanlık duyduğunu itiraf ederek, "'Panjurlarını yaptırır mısınız?' falan gibi bir şey sordu. Benim evim olduğunu da bilmiyor kız, belki şu an yeni öğrenecek. Ben de dedim ki: 'Aaa! Panjurlarını o yaptırsın ya, para çıkmasın benden.' Çok fenayım. Ama sonra pişman oldum biliyor musun? O kız öderdi!" ifadelerini kullandı.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Akalın ayrıca, bir başka pişmanlığının da oyuncu Aras Bulut İynemli olduğunu açıkladı. Akalın, 'Ondan önceki müşteriyi söylüyorum: Aras Bulut (İynemli). Ona da vermedim. Ama o tam geliyordu, biz o ara Çeşme'deydik falan... Gitti. Onlar da öderdi. Ya sanatçılardan hiç kimse ödememezlik yapmaz ya da öyle bir arıza çıkartmaz ki. Onun için buradan duyuruyorum artistlere: İki tane evim var. Bir tanesi üç odalı, öbürüsü altı odalı. İyi günler! Panjurlar sizde!' dedi.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Sanatçıların kira konusunda genellikle problem çıkarmadığını belirten Akalın, bu açıklamalarıyla birlikte sahip olduğu iki evi kiraya vermeye açık olduğunu da dile getirdi.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Akalın'ın bu açıklamalarının ardından ünlü sanatçının serveti de merak konusu oldu.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

İddialara göre Demet Akalın'ın, Acarkent'te 800 bin dolarlık villa, Ulus'ta değeri 1 milyon dolardan fazla olan 3 daire,
Çeşme'de yarım milyon dolar değerindeki yazlık, Maslak'ta daire, Gölcük'te de 4 ev ve arsaya sahip olduğu ileri sürüldü.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz?

WİLMA ELLES

Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alan oyuncu, bunları kiraya veriyor.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Sanatçı, "Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?" sorusuna ise şu ilginç yanıtı veriyor: "Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum."

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

YARDIM İŞLERİNDE HEP ÖNDE!
Wilma Elles, aynı zamanda sanat dünyasının en hayırsever isimlerinden biri. Ünlü oyuncu, sosyal yardım projelerini asla geri çevirmiyor. Oyuncu son olarak 'Dileğini Tut, Deneyimini Yaşa' sloganıyla gerçekleşen organizasyona dördüncü çocuğu Leon Mirza'yla birlikte katıldı.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI

Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Hande Ünsal’a sahnede şok evlilik teklifi! Anlaştıysak eğer... deyip şartını koştu!

Başarılı oyuncu Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor.