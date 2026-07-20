Trend Galeri Trend Magazin ‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın “Bekar arkadaşını eve sokmam” açıklamasına tam destek…

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın “Bekar arkadaşını eve sokmam” açıklamasına tam destek…

Evlilikte eşinin yalnız tatile çıkmasından evdeki kurallara kadar pek çok konuda koyduğu katı yasaklarla adından söz ettiren Seda Sayan, "Eve bekâr arkadaş giremez" sözleriyle tartışma başlatmıştı. Gözlerin çevrildiği Çağlar Ökten'den, eşinin kurallarına tam destek geldi.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 07:02
‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

Magazin dünyasının yıllardır en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

EŞİNE ŞOK YASAK!

Sahne performansları kadar sözleriyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı, geçen haftalarda 2022 yılında görkemli bir nikahla hayatını birleştirdiği eşi Çağlar Ökten için koyduğu radikal kuralla adından söz ettirmişti.

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

"NE OLUYORSA ORADA OLUYOR..."

Evlilik hayatındaki kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizen ünlü sanatçı, eşinin tek başına plan yapmasına karşı olduğunu belirterek, "Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bensiz tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor" ifadelerini kullanmıştı. Sayan bu kuralını yeniden yineleyerek "Ben Çağlar'sız ömür boyu tatil yapamam, Çağlar bensiz ömür boyu tatil yapamaz" sözleriyle ilişkisindeki o katı kuralı adeta perçinlemişti.

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‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sayan'ın bu açıklaması kısa sürede magazin gündemine otururken, sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölünmüştü. Kimi takipçileri ünlü sanatçıyı haklı bulurken, kimileri ise bu kuralları aşırı bulduğunu belirten yorumlarda bulunmuştu.

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

EŞİNE BİR VETO DAHA GELMİŞTİ!

Bu tatil yasağının yankıları henüz dinmemişken, Seda Sayan evlilikteki kırmızı çizgilerine bir yenisini daha eklemişti.

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

"BEKAR ARKADAŞINI EVE SOKMAM"

Sayan katıldığı bir programda, takipçilerini ikiye bölen şu açıklamayı yapmıştı: "Evliysen, kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Gelen eşiyle gelsin."

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

'HANIMCILIKTA ZİRVE YAPTI' DEDİRTTİ!

Seda Sayan son olarak önceki gece eşi Çağlar Ökten'le 'Yıkamazlar Beni' şarkısıyla milyonlara ulaşan Tekir'i dinlemeye gitti. Sayan, "Kadınlar şarkıyı çok beğendi, ben de dâhil tüm kadınlar bu şarkıyı bekliyorlarmış" dedi.

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

"KARIM HAKLI, KİMSE ONUN SÖZÜNDEN ÇIKMASIN"

Çağlar Ökten ise Seda Sayan'ın "Eve bekâr biri gelemez" cümlelerine ilk kez cevap verdi: "Karım haklı, kimse onun sözünden çıkmasın" dedi. Sayan ise bu sözlere "Hayat tecrübeler ile sabit" diye karşılık verdi.

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

Öte yandan Sayan; Bülent Ersoy'un 'Seda ve Safiye yüzünden estetik yaptırdım" sözlerine de şöyle yanıt verdi: "Safiye benim kobayım, Safiye yaptırıyor, sonra ben gidiyorum."

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

"UYUYAN ADAMDAN NEFRET EDERİM"

Geçtiğimiz günlerde de katıldığı programda ev hayatına dair beklentilerini dobra tarzıyla ortaya koyan ünlü sanatçı, evde vakit geçirme şekliyle ilgili ezber bozan bir çıkış yapmıştı.

Yaptığı her hamleyle gündem belirleyen ünlü şarkıcı, evdeki erkek figürüne dair bakış açısını şu sözlerle özetlemişti.: "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak."

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

KADINLARA İLİŞKİ TAVSİYESİ VERMİŞTİ

"BUNU YAPARSAN YATAKLIK DÖŞEKLİK OLMAZSIN"

Dobralığıyla bilinen ünlü sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı: "Hemen şimdi depresyona giriliyor. Ne depresyona giriyorsun? Depresyon ne ki de bunu çıkardınız. 'Depresyona girdim' defolsun gitsin. 'Hadi hadi önümü tıkama' diyeceksin." Biraz da ilişkiye girerken şöyle bir gardınızı alın be. Her an her şey olabilir. Öyle girersen ilişkiye yataklık döşeklik olmazsın. Ne depresyona gireceğim ya? Next to dersin. Next to. Hadi canım bu kadar. Depresyona girmeyin. O girsin. Sizi kaybeden düşünsün, adam girsin depresyona onu kaybettiği için. Bakalım yeni hayatını aldığıyla ne yaşayacak. Öyle desin. Benden sonra tufan desin."

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

"BEĞENDİĞİNİZ ERKEĞİN GBT'SİNE BAKTIRIN"

Sanatçı, geçtiğimiz aylarda da iyi ve dürüst birini bulmak isteyenlere şu tavsiyede bulunmuştu: "Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın!" GBT (Genel Bilgi Toplama), kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını gösteren, emniyet birimlerinin kullandığı sistemin adı.

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

Açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan, geçen günlerde de hakkındaki bir gerçekle dikkat çekmişti.

Seda Sayan, sahne kariyeri boyunca enerjisi ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgisini kazandı. Ancak çoğu kişi onun doğumda verilen ismini hiç duymamıştı. Meğerse ünlü sanatçının kimliği, yıllardır sahnede kullandığı isimden tamamen farklıymış!

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

Türk televizyonunun sevilen ismi ve "Sabahların Sultanı" Seda Sayan, kariyeri kadar özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor.

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

Açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü isim, magazin gündemine bomba gibi düşen bir detayla şaşkınlık yaratmıştı. Hepimizin Seda Sayan olarak tanıdığı ünlü sanatçının gerçek adını biliyor musunuz? Meğer sahne ışıklarının arkasındaki isim Aysel Gülaçar'mış!

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

İŞTE İSMİNİ DEĞİŞTİREN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER...

SİBEL CAN

Arabeskten fantezi müziğe, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can da müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor.

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor. Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, "Can" soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim.

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu.

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz?

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın Bekar arkadaşını eve sokmam açıklamasına tam destek…

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ