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‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın “Bekar arkadaşını eve sokmam” açıklamasına tam destek…
‘Hanımcılıkta zirve yaptı’ dedirtti! Çağlar Ökten’den Seda Sayan’ın “Bekar arkadaşını eve sokmam” açıklamasına tam destek…
Evlilikte eşinin yalnız tatile çıkmasından evdeki kurallara kadar pek çok konuda koyduğu katı yasaklarla adından söz ettiren Seda Sayan, "Eve bekâr arkadaş giremez" sözleriyle tartışma başlatmıştı. Gözlerin çevrildiği Çağlar Ökten'den, eşinin kurallarına tam destek geldi.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 07:02