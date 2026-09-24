Harry Potter’ın Draco’su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!

İŞTE SON HALİ!

Karakter için ikonik sarı saç imajına geri dönen oyuncu, bu kez saçlarını arkada topladığı yeni tarzı ve siyah kostümüyle kamera karşısına geçti. İlk filmlerdeki gençlik görüntüsü ile güncel karesinin yan yana gelmesi, hem oyuncunun yıllar içindeki değişimini hem de karakterin yetişkinliğe geçişini gözler önüne serdi.