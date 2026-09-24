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Harry Potter'ın Draco'su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!

Harry Potter serisinde canlandırdığı Draco Malfoy karakteriyle tanınan Tom Felton, Broadway'de sahnelenen tiyatro oyunu için yıllar sonra yeniden sarı saçlarına kavuştu. Çocuk yaşta başladığı sinema yolculuğunun ardından yetişkin Draco rolüyle tiyatro sahnesinde boy gösteren ünlü oyuncunun yeni imajı, serinin takipçileri arasında nostaljik bir hava estirdi.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 13:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 13:54
Harry Potter’ın Draco’su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!
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Sinema tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Harry Potter serisinde, Slytherin binasının öne çıkan öğrencisi Draco Malfoy, hikayenin en dikkat çeken figürleri arasında yer aldı.

Harry Potter’ın Draco’su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!

Sekiz film boyunca karaktere hayat veren Tom Felton; geriye taranmış sarı saçları, kendinden emin tavırları ve Harry Potter ile yaşadığı çekişmelerle hafızalara kazındı.

Harry Potter’ın Draco’su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk yolculuğunda bu rolle geniş kitlelerce tanınan Felton için Draco Malfoy karakteri, kariyerinin en büyük dönüm noktası oldu.

Harry Potter’ın Draco’su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!

HARRY POTTER SONRASI KARİYERİ VE YILLAR SONRA GELEN İKONİK DÖNÜŞ

Harry Potter serisinin tamamlanmasının ardından projelerine devam eden Tom Felton, "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç" filmi ve "The Flash" dizisi gibi önemli yapımlarda rol alarak farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı.

Harry Potter’ın Draco’su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!

Sinema ve televizyon çalışmalarının ardından tiyatro sahnesine yönelen İngiliz oyuncunun yolu, yıllar sonra efsanevi karakteriyle yeniden kesişti.

Harry Potter’ın Draco’su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!

Felton, Broadway'de sahnelenen Harry Potter and the Cursed Child oyununda Draco Malfoy'un yetişkin halini canlandırmak üzere rolü yeniden üstlendi.

Harry Potter’ın Draco’su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!

İŞTE SON HALİ!

Karakter için ikonik sarı saç imajına geri dönen oyuncu, bu kez saçlarını arkada topladığı yeni tarzı ve siyah kostümüyle kamera karşısına geçti. İlk filmlerdeki gençlik görüntüsü ile güncel karesinin yan yana gelmesi, hem oyuncunun yıllar içindeki değişimini hem de karakterin yetişkinliğe geçişini gözler önüne serdi.

Harry Potter’ın Draco’su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!

TOM FELTON KİMDİR?

22 Eylül 1987 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Thomas Andrew Felton, oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda yer aldığı reklam filmleri ve televizyon dizileriyle başladı.

Harry Potter’ın Draco’su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!

2001 yılında vizyona giren "Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmiyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu, 10 yılı aşkın süre boyunca serinin tüm filmlerinde Draco Malfoy karakterini canlandırdı.

Harry Potter’ın Draco’su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!

Harry Potter efsanesinin yanı sıra gerilim, dram ve bilim kurgu türündeki birçok sinema, televizyon ve tiyatro projesinde yer alan Felton, oyunculuk kariyerini aktif olarak sürdürmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör