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Harry Potter'ın Draco'su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!
Harry Potter'ın Draco'su Tom Felton yine sarı saçlarına kavuştu, son hali nostalji rüzgarı estirdi!
Harry Potter serisinde canlandırdığı Draco Malfoy karakteriyle tanınan Tom Felton, Broadway'de sahnelenen tiyatro oyunu için yıllar sonra yeniden sarı saçlarına kavuştu. Çocuk yaşta başladığı sinema yolculuğunun ardından yetişkin Draco rolüyle tiyatro sahnesinde boy gösteren ünlü oyuncunun yeni imajı, serinin takipçileri arasında nostaljik bir hava estirdi.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 13:54