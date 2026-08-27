Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

Harry Potter serisinin unutulmaz karakterlerinden Luna Lovegood'a hayat veren Evanna Lynch, özel hayatındaki önemli bir gelişmeyle gündeme geldi. 35 yaşındaki oyuncu, Londra'da Fransız bahçıvan Denis Skinner ile sade bir törenle evlendi. Çiftin yalnızca yakın dostları ve ailelerinden oluşan 20 kişilik davetli grubuyla gerçekleştirdiği düğün, zarif detaylarıyla dikkat çekti. Vogue İngiltere'ye konuşan çift, düğün hazırlıklarından aşk hikâyelerine kadar pek çok bilinmeyen ayrıntıyı paylaştı. Lynch'in düğün tarihini belirlerken bir astrologdan yardım alması ise törene dair en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Evanna daha önce Harry Potter'daki rol arkadaşı, Harry'nin babası James Potter'ın gençliğini canlandıran Robbie Jarvis ile dokuz yıl süren gizli bir ilişki yaşamıştı. İkili 2016'da ayrıldı. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler... DUA LİPA-CALLUM TURNER OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ TAMER LEVENT- SENAN LEVENT ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER NURİ ALÇO - BURCU ALÇO HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU NAZLI BULUM- DORUK KAYA NAZAN KESAL-ERCAN KESAL ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ