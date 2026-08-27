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Harry Potter'ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

Harry Potter'ın yıldızı oyuncu Evanna Lynch, bir süredir aşk yaşadığı bahçıvan sevgilisiyle evlendi. Ünlü çiftin sürpriz nikâhı, sosyal medyada ve magazin dünyasında gündem oldu.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:16
Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

Harry Potter serisinin unutulmaz karakterlerinden Luna Lovegood'a hayat veren Evanna Lynch, özel hayatındaki önemli bir gelişmeyle gündeme geldi.

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

35 yaşındaki oyuncu, Londra'da Fransız bahçıvan Denis Skinner ile sade bir törenle evlendi.

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

Çiftin yalnızca yakın dostları ve ailelerinden oluşan 20 kişilik davetli grubuyla gerçekleştirdiği düğün, zarif detaylarıyla dikkat çekti.

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Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

Vogue İngiltere'ye konuşan çift, düğün hazırlıklarından aşk hikâyelerine kadar pek çok bilinmeyen ayrıntıyı paylaştı.

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

Lynch'in düğün tarihini belirlerken bir astrologdan yardım alması ise törene dair en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

Evanna daha önce Harry Potter'daki rol arkadaşı, Harry'nin babası James Potter'ın gençliğini canlandıran Robbie Jarvis ile dokuz yıl süren gizli bir ilişki yaşamıştı. İkili 2016'da ayrıldı.

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Harry Potter’ın yıldızı bahçıvan sevgilisiyle evlendi! Herkes onları konuşuyor

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY