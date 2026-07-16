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Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor! “Altı Üstü İstanbul”da geri dönüşü olmayan yüzleşme
Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor! “Altı Üstü İstanbul”da geri dönüşü olmayan yüzleşme
atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımda, Melek'in ameliyatı için hastanede umutlu bekleyiş sürerken, Hasan'ın yıllardır gizlediği büyük sır da gün yüzüne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 11:48