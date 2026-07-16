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Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor! “Altı Üstü İstanbul”da geri dönüşü olmayan yüzleşme

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımda, Melek'in ameliyatı için hastanede umutlu bekleyiş sürerken, Hasan'ın yıllardır gizlediği büyük sır da gün yüzüne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 11:48
Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor! Altı Üstü İstanbulda geri dönüşü olmayan yüzleşme

Hasan'ın itirafıyla sarsılan Emir, bugüne kadar bildiği her şeyi sorgulamaya başlıyor. Emir ile Hasan arasında yaşanan yüzleşme, ikisinin de hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Duyguların ve öfkenin iç içe geçtiği bu karşılaşma, geçmişte kalan hesapların yeniden açılmasına neden oluyor.

Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor! Altı Üstü İstanbulda geri dönüşü olmayan yüzleşme

Melek'in yaşam mücadelesi sürerken peş peşe ortaya çıkan gerçekler, mahalledeki dengeleri de altüst ediyor. Sürpriz gelişmeleri ve duygu yüklü sahneleriyle dikkat çeken "Altı Üstü İstanbul", yeni bölümüyle izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Hasan’ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıkıyor! Altı Üstü İstanbulda geri dönüşü olmayan yüzleşme

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Altı Üstü İstanbul 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yıllardır hasretinden öldüğüm evladım Naz'mış!" | Video

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL