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Hastane paylaşımı aşk belgesi mi? Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu yine kafaları karıştırdı...

Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'nun bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkisi, bu kez dikkat çeken bir hastane paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Yağcıoğlu'nun, Bürsin'in ameliyat olduğu hastaneden yaptığı paylaşım "Aşk devam ediyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Tesadüf mü yoksa sessiz bir barışma ilanı mı olduğu merak konusu oldu.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 01.09.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 06:51
Hastane paylaşımı aşk belgesi mi? Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu yine kafaları karıştırdı...

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile influencer Selin Yağcıoğlu'nun aşkı resmen yılan hikayesine döndü!

Hastane paylaşımı aşk belgesi mi? Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu yine kafaları karıştırdı...

Geçen yıl eylül ayında başlayan sürpriz aşkları ile herkesi şaşırtan çiftin ilişkisi nisanda bitmiş; yakın arkadaşları, incir çekirdeğini doldurmayacak bir konudan tartışıp ayrılan aşıkların, ayına barıştıklarını söylemişti.

Hastane paylaşımı aşk belgesi mi? Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu yine kafaları karıştırdı...

Ancak daha önce sürekli birbirlerinin paylaşımlarına beğeni atıp yorum bırakan çift, küs kaldıkları dönemde bunlara ara vermişti. B

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Hastane paylaşımı aşk belgesi mi? Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu yine kafaları karıştırdı...

arıştıkları söylendikten sonra da bu tutumlarını devam ettirince yine ayrıldıklarını düşünmeye başlamıştım ki, Selin Yağcıoğlu'dan yeni bir hamle geldi.

Hastane paylaşımı aşk belgesi mi? Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu yine kafaları karıştırdı...

Hatırlarsınız; ilişkilerinin başlarında Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin, haklarındaki aşk iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmasa da,

Hastane paylaşımı aşk belgesi mi? Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu yine kafaları karıştırdı...

Selin Yağcıoğlu'nun Kerem Bürsin'in evinden yaptığı paylaşım aşk iddialarını doğrulamıştı. Selin Yağcıoğlu, bu sefer de Kerem Bürsin'in ameliyat olduğu hastaneden paylaşım yapıp kafaları karıştırdı!

Hastane paylaşımı aşk belgesi mi? Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu yine kafaları karıştırdı...

Acaba tesadüf müydü, ya da halen beraber olduklarını bu şekilde duyurmak mı istedi, ya da böyle bir algı mı yaratmak istedi, bilemedim!!!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör