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Hastane paylaşımı aşk belgesi mi? Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu yine kafaları karıştırdı...
Hastane paylaşımı aşk belgesi mi? Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu yine kafaları karıştırdı...
Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'nun bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkisi, bu kez dikkat çeken bir hastane paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Yağcıoğlu'nun, Bürsin'in ameliyat olduğu hastaneden yaptığı paylaşım "Aşk devam ediyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Tesadüf mü yoksa sessiz bir barışma ilanı mı olduğu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 06:51