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Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın ameliyatı ertelendi!
Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın ameliyatı ertelendi!
Diz ameliyatı için hastaneye yatan Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, aldığı serum sonrası aniden rahatsızlandı. Nabzının yükseldiği ve nefes almakta zorlandığı belirtilen 9 saatlik sürecin ardından, ünlü isim ameliyatının ertelendiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 08.11.2026 15:01