Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın ameliyatı ertelendi!

"HAYATIMIN EN KORKUNÇ 9 SAATİNİ YAŞADIM"

Diz ameliyatına hazırlanan ve dinlenmek amacıyla hastaneye yatırılan Samar Dadgar, burada beklenmedik bir rahatsızlık yaşayarak zor saatler geçirdi. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından aktaran Dadgar, şu ifadeleri kullandı:

"Dün hayatımın en korkunç 9 saatini yaşadım. Diz ameliyatıma iki gün kala dinlenmek için neşeyle geldiğim hastanede, takılan serumdan 15-20 saniye sonra nefes alamamaya, konuşamamaya başladım. Nabzım 220'ye çıktı ve düşmedi. Odam doktorlarla doldu. Herkes müdahale etmeye çalışıyordu ama doktorların gözlerinden bile endişelerini ve çaresizliklerini okuyabiliyordum. Bilincim gidip geliyordu. Gerçekten hayatla ölüm arasında olduğumu düşündüm. Ailem paniklemesin diye yaşadıklarımın ciddiyetini onlara yansıtmamaya çalıştım. Ama öğlen 14.00'ten gece 23.00'e kadar tek bir dakika bile rahatlayamadım. Hayatımda böyle bir korku yaşamadım. Bana ısrarla C vitamini verdiklerini ve muhtemelen alerjim olduğunu söylediler. Daha önce defalarca aldığımı söyleyince bu kez aynı anda üç doz C vitamini verdiklerini açıkladılar. Peki grip bile olmayan, diz ameliyatı için gelen birine neden bu kadar yüksek doz C vitamini verilir? Açıkçası gerçekten sadece C vitamini mi verildi, yoksa olay vitamin denilerek geçiştirilmeye mi çalışılıyor, şüphelerim var."