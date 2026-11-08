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Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın ameliyatı ertelendi!

Diz ameliyatı için hastaneye yatan Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, aldığı serum sonrası aniden rahatsızlandı. Nabzının yükseldiği ve nefes almakta zorlandığı belirtilen 9 saatlik sürecin ardından, ünlü isim ameliyatının ertelendiğini açıkladı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 08.11.2026 15:01
Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın ameliyatı ertelendi!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, geçireceği diz ameliyatı öncesinde hastanede yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaştı.

Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın ameliyatı ertelendi!

Operasyona iki gün kala hastanede fenalaşan Dadgar, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyatının ertelendiğini duyurdu.

Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın ameliyatı ertelendi!

"HAYATIMIN EN KORKUNÇ 9 SAATİNİ YAŞADIM"

Diz ameliyatına hazırlanan ve dinlenmek amacıyla hastaneye yatırılan Samar Dadgar, burada beklenmedik bir rahatsızlık yaşayarak zor saatler geçirdi. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından aktaran Dadgar, şu ifadeleri kullandı:

"Dün hayatımın en korkunç 9 saatini yaşadım. Diz ameliyatıma iki gün kala dinlenmek için neşeyle geldiğim hastanede, takılan serumdan 15-20 saniye sonra nefes alamamaya, konuşamamaya başladım. Nabzım 220'ye çıktı ve düşmedi. Odam doktorlarla doldu. Herkes müdahale etmeye çalışıyordu ama doktorların gözlerinden bile endişelerini ve çaresizliklerini okuyabiliyordum. Bilincim gidip geliyordu. Gerçekten hayatla ölüm arasında olduğumu düşündüm. Ailem paniklemesin diye yaşadıklarımın ciddiyetini onlara yansıtmamaya çalıştım. Ama öğlen 14.00'ten gece 23.00'e kadar tek bir dakika bile rahatlayamadım. Hayatımda böyle bir korku yaşamadım. Bana ısrarla C vitamini verdiklerini ve muhtemelen alerjim olduğunu söylediler. Daha önce defalarca aldığımı söyleyince bu kez aynı anda üç doz C vitamini verdiklerini açıkladılar. Peki grip bile olmayan, diz ameliyatı için gelen birine neden bu kadar yüksek doz C vitamini verilir? Açıkçası gerçekten sadece C vitamini mi verildi, yoksa olay vitamin denilerek geçiştirilmeye mi çalışılıyor, şüphelerim var."

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Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın ameliyatı ertelendi!

Ameliyat Ertelendi, Eve Dönüyor

Yaşadığı talihsiz olayların ardından planlanan operasyonunun iptal edildiğini belirten ünlü isim, sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sonuç olarak ameliyatım ertelendi. İki gün dinlenmeye geldiğim hastaneden hayatımın en korkunç tecrübesiyle eve dönüyorum. Lütfen hiçbir serumu içeriğini ve dozunu öğrenmeden kabul etmeyin. Şu an iyiyim sadece hala çarpıntım 105 de ve uyuşukluk var vucudum da... eve gidiyorum 1 hafta sonra belki gelirim...."

Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın ameliyatı ertelendi!

NELER OLMUŞTU?

Samar Dadgar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olacağını duyurmuştu. Hastaneden paylaşım yapan Samar Dadgar, şu ifadeleri kullanmıştı: "Uzun zamandır buralarda yokum. Hayatımın en ağır yasını yaşarken bir yandan da sağlığımla mücadele ediyorum. Bu süreçte tek isteğim sevdiklerimin yanında olmak, onlara destek verebilmek ve bir nebze olsun acılarını hafifletebilmek."

Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın ameliyatı ertelendi!

"AĞIR BİR DİZ AMELİYATI OLACAĞIM"
"Şimdi beni oldukça ağır bir diz ameliyatı bekliyor. 10 gün hastanede kalacağım ve yeniden düzgün yürüyebilmem birkaç ay sürecek. Beni üzen ameliyatın kendisi değil, bir süre sevdiklerimin yanında olamayacak olmak. Bacak dediğin nedir ki, elbet iyileşirim. Yeter ki sevdiklerim iyi olsun, yeniden hayata tutunabilsin. Şimdi bir süre sağlığımla ilgilenmek zorundayım."

Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın ameliyatı ertelendi!

"KOMPLE BACAĞI SÖKÜP TAKACAĞIZ GALİBA"
"Pazartesi ameliyat... Bugünden yatırdılar anestezi doktoru ve bir sürü tahlil için. Merak etmeyin ben iyiyim. Komple bacağı söküp takacağız galiba (öyle anlatıldı özeti bu)"

Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın ameliyatı ertelendi!

YEĞENİNİN KAYBIYLA DERİN BİR YAS SÜRECİNE GİRMİŞTİ

Dadgar aynı zamanda çok sevdiği 3 yaşındaki yeğenini kaybetmeninin acısıyla da sarsılmıştı.

Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın ameliyatı ertelendi!

Üzüntüsünü kelimelere dökmekte büyük zorluk çeken ve acısı taze olan genç isim, yaptığı ilk açıklamada, ''Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese yürekten teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim'' ifadelerine yer vermişti.

Hastanede kabusu yaşadı, 9 saat canıyla cebelleşti! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın ameliyatı ertelendi!

Yeğeninin ani vefatının ardından adeta dünyası başına yıkılan, büyük bir yıkım yaşayan Samar Dadgar şimdi ise kendi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör