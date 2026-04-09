Hastanedeki babası İbrahim Tatlıses’e duygulandıran mesaj! Elif Ada’nın doğum günü dileği yürek burktu...

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in "altın ufağım" dediği küçük kızı Elif Ada, hastanede tedavi gören babası için sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı. Doğum günü dileğini babası için dileyen Elif Ada'nın sözleri yürek burktu.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 10:55 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 10:56
Yurt dışındaki yoğun konser maratonunun ardından İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır bir enfeksiyona yakalandığı öğrenilen sanatçının sağlık durumu endişe yaratırken, çocukları ve yakın dostları vakit kaybetmeden hastaneye koşmuştu.

İmparator'un "altın ufağım" olarak nitelendirdiği küçük kızı Elif Ada ise, babasına olan sevgisini sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal mesajla gösterdi.

"DİLEĞİM BABAM"

Doğum günü karesini Instagram hesabında paylaşan Elif Ada, "Geçen hafta da, bugün de dileğim aynı babam. Birlikte nice yıllarımız olsun" notuyla hüzünlendirdi.

İBRAHİM TATLISES'E NELER OLMUŞTU?

Yurt dışı konser maratonunun ardından İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

AĞIR BİR VİRÜSE YAKALANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı ve enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öne sürülmüştü. Haberi duyan aile üyeleri ve yakın dostları ise vakit kaybetmeden hastaneye akın etmişti.

AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU!

Yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in son olarak ameliyat tarihi açıklandı. Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olacağı belirtilirken, operasyon öncesinde enfeksiyonun kontrol altına alınması için tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ESKİ DOSTUNDAN MORAL ZİYARETİ!

Geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak konusu olmuştu. Tedavisi devam eden Tatlıses'e moral ziyareti ise eski dostu Hülya Avşar'dan geldi.

"DURUMU GAYET İYİ"

Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, Tatlıses'i gördüğünü ve durumunun umut verici olduğunu belirtti. Habertürk'te yer alan habere göre Avşar, ziyareti sırasında keyifli anlar geçirdiklerini ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Gayet iyi gördüm, güldük, konuştuk."

NORMAL ODAYA GEÇİYOR

Tatlıses'in hayranlarını sevindirecek haberi de paylaşan Avşar, tedavinin olumlu sonuçlandığını ve kısa süre içerisinde yoğun bakım ya da gözlem sürecinin tamamlanacağını belirtti. Avşar, "Kısa süre içinde normal odaya geçecek" diyerek imparatorun iyileşme sürecinin hızlandığını müjdeledi.

İBRAHİM TATLISES'İN GENEL DURUMU İYİ
Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi ediliyor. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şu açıklamayı yapmıştı:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır.
Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır "

Babasının rahatsızlandığı haberini alır almaz yanına koşan Melek Zübeyde, sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle aktardı:

"Babam rahatsızlanınca beni aradı. Hemen ambulans ile hastaneye götürdük. Yapılan ilk tetkikler sonucunda vücudundaki enfeksiyonun safra kesesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Ameliyat durumu söz konusu."

ENFEKSİYONUN KAYNAĞI SAFRA KESESİ Mİ?

Hastanede müşahede altında tutulan İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Doktorların, enfeksiyonun yayılımını durdurmak ve kesin teşhis koymak adına ek tetkikler yaptığı belirtildi. Melek Zübeyde'nin açıklamasına göre, enfeksiyonun kaynağının safra kesesi olduğu netleşirse usta sanatçının kısa süre içerisinde operasyona alınması bekleniyor.

SEVENLERİNDEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJLARI YAĞIYOR

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan haberin ardından, Tatlıses'in hayranları ve sanatçı dostları "geçmiş olsun" mesajları ile İmparator'a destek verdi. Sanatçının tedavi sürecine dair yeni gelişmeler yaşandıkça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecek.

DİLAN ÇITAK TATLISES HASTANEYE KOŞTU, AHMET TATLISES DIŞARDA BEKLEDİ

Hahberi alır almaz küs olduğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söyledi.

BABASINI CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ

Ahmet Tatlıses ise, hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide bekledi. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

BÜTÜN ÇOCUKLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Cami avlusunda bekleyen Ahmet Tatlıses'i İbrahim Tatlıses hastane odasında yanına çağırdı. İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarıyla da tek tek görüştü.

AHMET TATLISES VE İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Aylar sonraki görüşmede baba-oğul gözyaşlarına hakim olamadı. Bu görüşme sırasında Ahmet Tatlıses fenalaştı.

BAYGINLIK GEÇİREN AHMET TATLISES'E MÜDAHALE EDİLDİ

Görüşme sırasında tansiyonu 19.5'a çıkan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildi.

"BENİM İSTEĞİM DOĞRULTUSUNDA YANIMA GELDİ"

İbrahim Tatlıses, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" dedi.

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülendi. Çıtak ve Tatlıses, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AYLAR SONRAKİ İLK GÖRÜŞMEYİ BÖYLE ANLATTI

Ahmet Tatlıses, "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." dedi.

"HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ"

Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.

İbrahim Tatlıses evlatlarıyla tek tek görüştü! Babasıyla görüşen Ahmet Tatlıses baygınlık geçirdi!

ÇOCUKLARIYLA YAŞADIĞI SORUNLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan son günlerde İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı.

Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

2 çocuğuyla da uzun süredir konuşmayan Tatlıses, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" ifadeleriyle kızgınlığını bir kez daha ortaya koymuştu.

İmparator aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" demişti.