Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle sık sık iletişim kuran Berfu Yenenler, yaşanan süreci ilk ağızdan paylaşmak istediklerini ifade ederek, yaşadıkları üzüntüyü yayımladığı duygusal mesajla anlatmıştı:

"Herkese merhabalar. Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz. Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu."