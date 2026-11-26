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Hastaneden serumlu karesini yayınladı! Berfu Yenenler'in paylaşımındaki o not endişelendirdi...
Hastaneden serumlu karesini yayınladı! Berfu Yenenler'in paylaşımındaki o not endişelendirdi...
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler sevenlerini endişelendirdi. Yenenler, hastaneden serum takılı halde çekilmiş bir karesini yayınlayarak hastanelik olduğunu duyurdu.
Giriş Tarihi: 26.11.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 13:03