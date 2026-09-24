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Hastaneye kaldırılan Metin Şentürk ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten üzen haber! Metin Şentürk, sosyal medya üzerinden rahatsızlandığını ve ameliyata alındığını duyurdu. İşte Metin Şentürk'ün son sağlık durumu ve açıklamasının detayları!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.09.2026 23:45 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 23:50
Hastaneye kaldırılan Metin Şentürk ameliyata alındı! İşte sağlık durumu
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

Hastaneye kaldırılan Metin Şentürk ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

60 yaşındaki sanatçı, bir süredir yaşadığı şiddetli ağrı ve sancılar nedeniyle ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Hastaneye kaldırılan Metin Şentürk ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

SAFRA KESESİ ALINDI

Şentürk, yapılan operasyonun ardından safra kesesinin alındığını duyurdu.

Hastaneye kaldırılan Metin Şentürk ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

HAYRANLARININ YÜREĞİNE SU SERPTİ

Sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren ünlü sanatçı, operasyonun ardından durumunun iyi olduğunu belirterek sevenlerinin yüreğine su serpti.

Hastaneye kaldırılan Metin Şentürk ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

"AMELİYAT KARARI VERİLDİ VE SAFRA KESEM ALINDI"

İşte ünlü sanatçının yaptığı açıklama, "Sevgili dostlarım, Bu haberi göz zevkinizi bozmamak adına görüntülü olarak paylaşmıyorum. Birkaç gündür devam eden aşırı ağrı ve sancılarım üzerine doktorlarımın yardımına ihtiyaç duydum. Bunun sonucunda ameliyat kararı verildi ve safra kesem alındı.


Çok kısa bir süre içinde her şey yoluna girdiğinde, güzel bir videoyla karşınıza çıkacağım inşallah. Biliyorsunuz ki benim bakış açım, acılarımı her zaman yok etmiştir. Bu sefer de böyle olacaktır, hiç kimsenin endişesi olmasın. Aslında sizi üzecek ya da meraklandıracak haberleri paylaşmayı istemem. Ancak bu durumun başka yerlerden eksik ya da farklı şekilde duyulmasını istemedim. Her konuda olduğu gibi bunu da önce benden duymanızın daha doğru ve samimi olacağını düşündüm.
Hepinizi çok seviyorum; kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım.
Arayacak, soracak, mesaj atacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum.
Sevgiyle kalın." ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılan Metin Şentürk ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

Yaşadığı sağlık sorununa rağmen moralini yüksek tutan Şentürk'ün paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.