Hastaneye kaldırılan Metin Şentürk ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI 60 yaşındaki sanatçı, bir süredir yaşadığı şiddetli ağrı ve sancılar nedeniyle ameliyat geçirdiğini açıkladı. SAFRA KESESİ ALINDI Şentürk, yapılan operasyonun ardından safra kesesinin alındığını duyurdu. HAYRANLARININ YÜREĞİNE SU SERPTİ Sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren ünlü sanatçı, operasyonun ardından durumunun iyi olduğunu belirterek sevenlerinin yüreğine su serpti. 'AMELİYAT KARARI VERİLDİ VE SAFRA KESEM ALINDI' İşte ünlü sanatçının yaptığı açıklama, 'Sevgili dostlarım, Bu haberi göz zevkinizi bozmamak adına görüntülü olarak paylaşmıyorum. Birkaç gündür devam eden aşırı ağrı ve sancılarım üzerine doktorlarımın yardımına ihtiyaç duydum. Bunun sonucunda ameliyat kararı verildi ve safra kesem alındı. Yaşadığı sağlık sorununa rağmen moralini yüksek tutan Şentürk'ün paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.