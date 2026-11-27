Zeynep İlkgün, paylaşımına şu notu düştü:

"Dün gece, canım ülkeme döner dönmez fevkaladenin fevkinde, güzide bir karşılaşma yaşadım süperstarımız Ajda'yla. Aynı Londra-İstanbul uçağındaymışız. 2005'te kulisinde uzun uzun sohbet edebilmiştim onunla. O güne dair bir kare bile fotoğrafımız yoktu. Dün geceye kısmetmiş, Onu çok seviyorum."