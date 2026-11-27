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Havalimanında sürpriz karşılaşma! Ajda Pekkan'ın şarkıcı hayranıyla o karesi 21 yıl sonra geldi
Havalimanında sürpriz karşılaşma! Ajda Pekkan'ın şarkıcı hayranıyla o karesi 21 yıl sonra geldi
Londra-İstanbul uçağında yolculuk yapan sanatçı Zeynep İlkgün, havalimanında süperstar Ajda Pekkan ile karşılaşıp fotoğraf çektirdi. 2005 yılında kulisinde sohbet etmelerine rağmen birlikte hiç fotoğraflarının olmadığını belirten İlkgün, o anları sosyal medyada paylaştı.
Giriş Tarihi: 27.11.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 11:09