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Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? 'Barbie' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!
Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? 'Barbie' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, uzun zamandır ortalarda görünmüyordu. Son olarak basın mensupları tarafından Nişantaşı'nda görüntülenen Erdem, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Giriş Tarihi: 03.06.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 16:34