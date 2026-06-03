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Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? 'Barbie' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, uzun zamandır ortalarda görünmüyordu. Son olarak basın mensupları tarafından Nişantaşı'nda görüntülenen Erdem, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 16:24 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 16:34
Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz okul dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi, ekrana gelişinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

2003-2006 yılları arasında izleyiciyle buluşan, yönetmen koltuğunda Tarkan Karlıdağ'ın oturduğu ve senaryosu efsane senarist Gani Müjde'nin kaleminden çıkan yapım, yayınlandığı 4 sezon boyunca ekranları kasıp kavurmuştu.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

Kadrosunda Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır ve Paşhan Yılmazel gibi isimleri barındıran dizi, her karakteriyle ayrı bir fenomene dönüştü.

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Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

HAYAT BİLGİSİ YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

Bu isimler arasında dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de hiç şüphesiz "Barbie Gamze" rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem'di. Projenin bitmesinin ardından uzun süredir televizyon ekranlarından ve magazin basınından uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, adeta inzivaya çekilmişti. Yıllar boyunca nerede olduğu ve ne yaptığı merak konusu olan Erdem, uzun süren bu sessizliğini nihayet bozarak yeniden ortaya çıktı.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

Yıllar sonra ilk kez ortaya çıkan ve projenin geleceğine dair çok konuşulacak bir çıkış yapan ünlü oyuncu, Snob Magazin kameralarına konuşarak "Eski kadroyla yeni iş olur mu?" sorusuna şu sözlerle açıklık getirdi:

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

"Sıcak bakılır. Zaman zaman konuşulduğunu duydum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdiki gençler çok farklı. Kültür değişti. Bambaşka gençlik. Bizimki nostalji kaldı. 23 senedir güzel tepki alıyorum. 'Hayat Bilgisi' bugüne uyarlanır"

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

YILLAR SONRA BULUŞTULAR!

Hayat Bilgisi'nin efsanevi çiftlerinden olan Barbie ve Ortega yıllar sonra tekrar bir araya gelmişti.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

Barbie'ye hayat veren İpek Erdem'in ve Ortega'yı canlandıran Paşhan Yılmazel'in, dizinin bitiminden 19 yıl sonra buluşması fanlar tarafından mutlulukla karşılanmıştı.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

İpek Erdem'in sosyal medya hesbından paylaştığı kare, kullanıcılar tarafından ilgi gördü. İkilinin birbirleriyle olan samimi tavırları, dizi sevenlerine nostalji yaşatmıştı.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

"UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMEMİŞTİK"

İpek Erdem eki dostu Yılmazel'le fotoğraf paylaşarak, "Sürpriiiiz! Canım Paşhan Yılmazel'in yazdığı, yönettiği ve @lisa.goere ile beraber oynadıkları "Juliet" oyununu izledim.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

"ŞÜKÜR KAVUŞTURANA"

Çok keyifli bir oyundu.Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel." notunu düşmüştü.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

Öte yandan dizideki sıkı dostlar Barbie ve Törpü'de, geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

İpek Erdem'in ve Gökçe Bahadır'ın o anları Instagram üzerinden paylaşması gündem olmuştu.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

'MERHABA BARBİE'

İkilinin uzun süre sonra buluşması sevenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

Gökçe Bahadır'ın İpek Erdem'le olan resmini paylaşıp 'Merhaba Barbie' notunu düşmesi görenleri maziye götürmüştü.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

YAŞADIĞI MUTLULUĞU ANLATTI

Uzun süre sonra bir araya gelen ünlü oyunculardan Gökçe Bahadır, yaşadığı mutluluğu anlattı.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

"ÇOCUKLUĞUM..."

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Gökçe Bahadır, "Yeni bir tiyatro oyununa gelmiştim. Çıkışında İpek'le karşılaştık. Sonra dedik 'gel bir fotoğraf paylaşalım'. Koyduk fotoğrafı da. Yıllar öncesinde beraber çalıştığım, adeta çocukluk arkadaşım o benim. Güzel bir andı." diye konuştu.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Törpü'sü yıllar sonra bir araya gelmişti! Gökçe Bahadır o buluşmayı anlattı

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

Öte yandan dizinin en çok merak edilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Beton Ayşe oluyor.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

Agresif, erkeksi, zayıf görünmekten hiç hoşlanmayan ve zayıf insanlara öfkelenen Beton Ayşe karakterini hemen herkes çok sevmişti.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

Beton Ayşe karakterine ise Hayfa Safi hayat vermişti.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

HAYAT BİLGİSİ İLE TANINDI

1978 yılında Beyrut'ta dünyaya gelen Hayfa Safi Tulun, henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştı.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Tulun, babasını trafik kazasında kaybetmişti.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

Şişli Lisesi mezunu olan oyuncu, 1994 yılında kurdukları Fecr-i Ati Tiyatro topluluğu ile sahnelere adım atmıştı.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Hayfa Safi, sonrasında Emret Komutanım dizisinde rol almıştı.

Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

SON HALİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Beton Ayşe karakteriyle özdeşleşen ünlü oyuncu Hayfa Safi, 2008 yılında Yasin Tulun ile dünyaevine girmişti.