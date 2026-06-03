Hayat Bilgisi yeniden mi çekilecek? ’Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem ilk kez konuştu!

HAYAT BİLGİSİ YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

Bu isimler arasında dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de hiç şüphesiz "Barbie Gamze" rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem'di. Projenin bitmesinin ardından uzun süredir televizyon ekranlarından ve magazin basınından uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, adeta inzivaya çekilmişti. Yıllar boyunca nerede olduğu ve ne yaptığı merak konusu olan Erdem, uzun süren bu sessizliğini nihayet bozarak yeniden ortaya çıktı.