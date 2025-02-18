Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Törpü'sü yıllar sonra bir araya gelmişti! Gökçe Bahadır o buluşmayı anlattı

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Törpü'sü yıllar sonra bir araya gelmişti! Gökçe Bahadır o buluşmayı anlattı