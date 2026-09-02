Trend Galeri Trend Magazin Hayat Bilgisi'nde 'Ürperi' fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu'nun son hali ağızları açık bıraktı...

Hayat Bilgisi'nde 'Ürperi' fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu'nun son hali ağızları açık bıraktı...

Hayat Bilgisi dizisindeki performansı ve kendine has tavırlarıyla hafızalara kazınan Ceren Soylu, sessiz sedasız sürdürdüğü yaşamından yeni bir kareyle adından söz ettirdi. Doğal saçları ve makyajsız tarzıyla dikkat çeken oyuncunun son fotoğrafı herkesi şaşırttı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.09.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 06:45
Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Hayat Bilgisi, yayın hayatı sona ermiş olsa da unutulmayan diziler arasında yer almaya devam ediyor.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Okul koridorlarında geçen eğlenceli hikayeleri ve birbirinden renkli karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi, yıllar sonra bile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Dizinin akıllarda kalan karakterlerinden biri de kuşkusuz Ceren Soylu'nun hayat verdiği Ürperi'ydi. Sempatik tavırları ve kendine has tarzıyla dikkat çeken karakter, dönemin en sevilen genç oyuncuları arasında gösteriliyordu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Hayat Bilgisi oyuncularının yıllar içindeki değişimleri sık sık gündeme gelirken, Ürperi karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Soylu da son görüntüsüyle yeniden merak konusu oldu.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Soylu'nun yıllar sonraki hali ortaya çıkınca, dizinin hayranları nostaljik bir yolculuğa çıktı.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

İşte yıllara meydan okuyan duruşuyla, Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun merak edilen son hali...

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Ekranlardan uzaklaşan ve sessiz sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Soylu'nun son hali kısa sürede gündem oldu.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Hala hafızalardaki yerini koruyan ünlü isim sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

ÇILGIN BEDİŞ'İN AYŞEGÜL'Ü DE SON HALİYLE HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI!

Yayınlandığı döneme damga vuran gençlik dizisi Çılgın Bediş, final bölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Zaman zaman diğer oyuncularıyla gündeme gelen dizi, son olarak 'Ayşegül' karakterini canlandıran Zeynep Kaçar ile adını magazin gündemine taşıdı.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Dizide canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan Kaçar, uzun zaman önce ekranlara veda etmişti.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Oyunculuk ve tiyatro kariyerinin yanı sıra yazarlık da yapan Kaçar, son haliyle adeta bambaşka birisi oldu. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji alanında eğitim alan oyuncu, son olarak 2021 yılında Elbet Bir Gün adlı dizide rol almıştı.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

ÇILGIN BEDİŞ'iN AYŞEGÜL'Ü ZEYNEP KAÇAR'IN SON HALİ!

Aradan geçen yıllara rağmen güzelliğiyle büyülemeye devam eden ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde 54 yaşında olan Kaçar, yazarlık kariyerine devam ediyor.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

2000'LERİN GENÇ GRUBU DA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI! 4 YÜZ GRUBU BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR...

4 Yüz grubu, Türk pop müziğinin sadece şarkılarla değil, görsellikle de yarıştığı o ışıltılı döneme bomba gibi bir giriş yapmışlardı.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Didem Ergüven, Gülnur Gökçe, Onur Kırış ve İlkay Sipahi'den oluşan 4 Yüz, güçlü sesleri, ikonikleşen dansları ve sahne enerjileriyle hafızalarda silinmez bir iz bırakmıştı.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

BİR DÖNEME DAMGA VURAN O HİT ŞARKILAR...

Grup üyeleri, her ne kadar "Dandini" şarkısıyla kariyerlerinin zirvesine çıksalar da; "Kız Kıza", "Salla" ve "Ne Senle Ne Sensiz" gibi hitlerle dillere pelesenk olan eserlere hayat verdiler. Ödül törenlerinin vazgeçilmezi olan grup, özellikle canlı performanslarındaki vokal kalitesiyle, o dönem "playback" yapan pek çok isme resmen taş çıkartıyordu.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Peki, 2000'li yılların tozunu attıran bu efsane dörtlü şimdilerde neler yapıyor? İşte 2 erkek ve 2 kadından oluşan o unutulmaz grubun şaşırtan değişimi!

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

PEKİ 4 YÜZ GRUBU ÜYELERİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Didem Ergüven: Müzik kariyerine bir süre ara veren Ergüven, içindeki sanat tutkusunu tasarım alanına taşıdı. Moda ve sanat projelerinde aktif olarak yer alan sanatçı, özellikle kendi tasarımlarını sosyal medyada paylaşarak geniş bir kitlenin beğenisini topluyor.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Gülnur Gökçe: Vokal gücüyle tanınan Gülnur, solo kariyerine ara vermeden devam ediyor. Hem başarılı bir seslendirme sanatçılığı kariyeri yürüten Gülnur, hem de profesyonel müzik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Onur Kırış: Ekranların tanıdık yüzü olmaya devam etti. Sunuculuk ve dublaj sanatçılığında kariyerini zirveye taşıyan Kırış, bugün sektörün en aranılan seslerinden biri konumunda.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

İlkay Sipahi: Müzikten asla kopmayan İlkay, kariyerine profesyonel olarak devam ediyor. Yıllar içindeki imaj değişimiyle herkesi şaşırtan Sipahi, grubun nostaljik ruhunu koruyan isimlerden.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

90'LARIN UNUTULMAZ SANATÇISININ DEĞİŞİMİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

90'lı yıllarda kendine has buğulu sesi ve "Cesaretin Var Mı Aşka" adlı unutulmaz eseriyle müzik listelerini alt üst eden Gülay Sezer, son görüntüsüyle yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Uzun süredir projelerine odaklı, sakin bir yaşam süren usta sanatçının son paylaşımı, hayranlarından tam not aldı.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Türk müziğinin en özel renklerinden biri olan ve hem pop hem de halk müziği yorumlarıyla geniş bir kitleye hitap eden Gülay Sezer, özellikle "Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla bir dönemin hafızasında yer edinmişti.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Uzun süredir gündemde olmayan Sezer son olarak Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Hayat Bilgisi’nde ’Ürperi’ fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu’nun son hali ağızları açık bıraktı...

Paylaşılan son fotoğraflarında doğal güzelliğiyle dikkat çeken sanatçı için takipçileri "Zaman onun için durmuş" yorumlarında bulundu.