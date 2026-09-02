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Hayat Bilgisi'nde 'Ürperi' fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu'nun son hali ağızları açık bıraktı...
Hayat Bilgisi'nde 'Ürperi' fırtınası estirmişti: Yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Ceren Soylu'nun son hali ağızları açık bıraktı...
Hayat Bilgisi dizisindeki performansı ve kendine has tavırlarıyla hafızalara kazınan Ceren Soylu, sessiz sedasız sürdürdüğü yaşamından yeni bir kareyle adından söz ettirdi. Doğal saçları ve makyajsız tarzıyla dikkat çeken oyuncunun son fotoğrafı herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 06:45