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Hayat Bilgisi'nin Rüya'sıydı son haline görenler inanamadı! Oyunculuğu bıraktı bakın hangi mesleği yapıyor…

Bir dönemin sevilen oyuncularından Yıldız Asyalı, Hayat Bilgisi'nde oynadığı 'Rüya' karakteri ile akıllara kazınmıştı. İlk olarak 2000'li yılların sevilen dizisi 'Eyvah Kızım Büyüdü' ile ünlenen Asyalı'nın şimdiki halini görenler ise inanamıyor. İşte yıllar içerisindeki değişimi…

Giriş Tarihi: 30.12.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:01
Hayat Bilgisi’nin Rüya’sıydı son haline görenler inanamadı! Oyunculuğu bıraktı bakın hangi mesleği yapıyor…

41 yaşındaki Yıldız Asyalı kızı Ayşe Mira Vatansever ile şimdilerde gözlerden uzak bir yaşantı sürüyor.

Hayat Bilgisi’nin Rüya’sıydı son haline görenler inanamadı! Oyunculuğu bıraktı bakın hangi mesleği yapıyor…

Bir dönemin sevilen oyuncusunun son hali ise görenleri şaşkınlığa uğratıyor.

Hayat Bilgisi’nin Rüya’sıydı son haline görenler inanamadı! Oyunculuğu bıraktı bakın hangi mesleği yapıyor…

Eski oyuncu bir dönem yaptığı çocuk programı ile de çocukların "Yıldız Abla"sı olmuştu.

Hayat Bilgisi’nin Rüya’sıydı son haline görenler inanamadı! Oyunculuğu bıraktı bakın hangi mesleği yapıyor…

Yıldız Asyalı son zamanlarda ise müziğe yönelmiş ve farklı mekanlarda sahne alıyor.

Hayat Bilgisi’nin Rüya’sıydı son haline görenler inanamadı! Oyunculuğu bıraktı bakın hangi mesleği yapıyor…

Eskilerin sevilen oyuncusu aslında küçük yaşlardan beri müziğe karşı da oldukça ilgiliymiş.

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