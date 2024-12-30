Trend Galeri Trend Magazin Hayat Bilgisi'nin Rüya'sıydı son haline görenler inanamadı! Oyunculuğu bıraktı bakın hangi mesleği yapıyor…

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sıydı son haline görenler inanamadı! Oyunculuğu bıraktı bakın hangi mesleği yapıyor…

Bir dönemin sevilen oyuncularından Yıldız Asyalı, Hayat Bilgisi'nde oynadığı 'Rüya' karakteri ile akıllara kazınmıştı. İlk olarak 2000'li yılların sevilen dizisi 'Eyvah Kızım Büyüdü' ile ünlenen Asyalı'nın şimdiki halini görenler ise inanamıyor. İşte yıllar içerisindeki değişimi…