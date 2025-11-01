"Hayatı boyunca yalnızca kalacak" demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil'in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: "12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım"

Basın mensupları tarafından objektiflere yakalanan Ortaç, Erbil'in düğününe gitmemesiyle ilgili sorulara samimi yanıtlar verdi. "Kırgınlık mı var?" sorusuna net bir şekilde karşılık veren sanatçı, "Kırgınlık yok. Uyumuşum, hastaydım. Benim kullandığım 12 farklı ilaç var. Onları içince ayakta kalmak mümkün değil. Sen içsen tuvalete bile gidemezsin" sözleriyle durumu özetledi.