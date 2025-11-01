Trend
"Hayatı boyunca yalnızca kalacak" demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil'in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: "12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım"
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz aylarda gerçekleşen düğününe katılmamasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Erbil'in nikah şahidi olması beklenen Ortaç, o gün yaşananların perde arkasını ilk kez anlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.11.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 09:55