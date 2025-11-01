Trend Galeri Trend Magazin "Hayatı boyunca yalnızca kalacak" demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil'in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: "12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım"

"Hayatı boyunca yalnızca kalacak" demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil'in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: "12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz aylarda gerçekleşen düğününe katılmamasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Erbil'in nikah şahidi olması beklenen Ortaç, o gün yaşananların perde arkasını ilk kez anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.11.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 09:55
Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

Basın mensupları tarafından objektiflere yakalanan Ortaç, Erbil'in düğününe gitmemesiyle ilgili sorulara samimi yanıtlar verdi. "Kırgınlık mı var?" sorusuna net bir şekilde karşılık veren sanatçı, "Kırgınlık yok. Uyumuşum, hastaydım. Benim kullandığım 12 farklı ilaç var. Onları içince ayakta kalmak mümkün değil. Sen içsen tuvalete bile gidemezsin" sözleriyle durumu özetledi.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

CENAZEYİ DE KAÇIRABİLİRDİM

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir ilaç tedavisi gören Ortaç, bu sebeple zaman zaman yorgunluk yaşadığını da belirtti. "Cenazeyi de kaçırabilirdim, Allah korusun. Her şeyi kaçırabilirdim" diyerek ilaçların etkisini vurguladı.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

Hatırlanacağı üzere Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ağustos ayında kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile dünyaevine girmişti. Ünlü şovmen, düğün sonrası yaptığı açıklamada Serdar Ortaç'ın katılmamasına sitem ederek, "Uyuyakalmış nikaha yetişemedi. Maneviyatı yok. Hayatı boyunca yalnız kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

Ortaç ise bu sözlere alınganlık göstermediğini, Erbil'i hâlâ sevdiğini dile getirdi. "Ben Mehmet Ali'yi kırmam. Aramızda problem yok. Sadece o gün ilaçların etkisiyle uyuyakaldım" diyerek dostluklarının devam ettiğini belirtti.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

İki ünlü ismin dostluğu yıllara dayanıyor. Yaşanan bu olay, magazin dünyasında kısa sürede gündem olurken, Ortaç'ın samimi açıklamaları takipçilerinden büyük destek topladı.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

NELER OLMUŞTU?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bugün Gülseren Ceylan'la mutluluğa 'evet' dedi.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

Ünlü çiftin bu mutlu gününde birçok ünlü isim katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil'e Serdar Ortaç soruldu.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

NİKAH ŞAHİDİ OLAN YAKIN ARKADAŞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şovmen Erbil, düğününe davet ettiği ve nikah şahidi olarak yazdırdığı Serdar Ortaç'ın düğününe gelmediğini söyledi ve sonrasında tepkisini dile getirdi.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

"MANEVİYATI YOK. HAYATI BOYUNCA YALNIZ KALACAK"

Mehmet Ali Erbil açıklamasında, "Uyuyakalmış nikaha yetişemedi. Maneviyatı yok. Hayatı boyunca yalnız kalacak" ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

Mehmet Ali Erbil düğününe gelmeyen Serdar Ortaç'a tepki gösterdi: Hayatı boyunca yalnız kalacak!

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, sürpriz evlilik kararıyla herkesi şaşırtmıştı.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

Geçtiğimiz haftalarda evleneceklerini duyuran ünlü çift, evlilik sözleşmesi de yaptıklarını duyurmuştu.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

EVLİLİK ÖNCESİ GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADILAR

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, bugün evlendi. Nikah öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, açıklamalarıyla gündemden düşmedi.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

"KADININ FENDİ OLDU BU"

Mehmet Ali Erbil, "Söyleyeceklerimizi eyleme dönüştürdük. Ben ilk defa evleniyorum onu bilemeyeceğim. Kadının fendi oldu bu." açıklamasıyla herkesi güldürdü.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

"ÇOK MUTLUYUM SONUNDA OLUYOR"

Gülseren Ceylan ise, "Çok mutluyum. Sonunda oluyor." dedi.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlendi!

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

İşte düğünden ilk kareler!

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

İşte düğünden ilk kareler!

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

İşte düğünden ilk kareler!

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

İşte düğünden ilk kareler!

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

Mehemt Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Sezin Erbil ve oğlu Ali Sadi babalarını yalnız bırakmadı.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

Erbil son olarak yaptığı kariyer açıklaması ile dikkatleri çekti.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

Bir AVM turunda görüntülenen Yasmin Erbil, kariyer planlarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Yeni projeler üzerine çalışıyorum, oyunculuk yapabilirim." Oyunculuğa yeşil ışık yakan Ünlü ismin ne tarz projelerde yer alacağı ise merak konusu oldu.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

Öte yandan Yasmin Erbil geçen günlerde, "Ben çapkın erkeği gözünden tanırım" sözleriyle dikkat çekmişti.

Hayatı boyunca yalnızca kalacak demişti! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil’in düğününe neden yetişemediğini ilk kez açıkladı: 12 ilaç içtim cenazeyi de kaçırırdım

Ünlü şovmenin kızının açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.