Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlendi!
Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, geçtiğimiz haftalarda sürpriz evlilik kararıyla magazin gündeminde yer aldı. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan bugün mutluluğa ‘evet’ dedi. Ünlü çiftin düğününden ilk kareler de geldi. İşte ünlü çiftin düğününden o kareler!
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlendi! 28.08.2025 | 18:53
