"ALDIĞIM TELEFONLARIN HADDİ HESABI YOK"

Instagram hesabından hikaye paylaşan Altuğ, şu ifadeleri kullandı: "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış.





"Hayatını kaybetti" haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: "Aldığım telefonların haddi hesabı yok"