Trend Galeri Trend Magazin "Hayatını kaybetti" haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: "Aldığım telefonların haddi hesabı yok"

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bu kez hakkında çıkan 'hayatını kaybetti' iddialarıyla şaşkına döndü. Asılsız haberler nedeniyle telefonlarının susmadığını söyleyen Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öfkesini dile getirerek sert bir tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:14
Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bu sıralar sosyal medya hesabında bir hayli aktiflik gösteren Altuğ takipçileriyle de sık sık paylaşım yapıyor.

İSYAN ETTİ!

Son olarak Pınar Altuğ hakkında çıkan asılsız haberler nedeniyle takipçilerine dert yandı.

"ALDIĞIM TELEFONLARIN HADDİ HESABI YOK"
Instagram hesabından hikaye paylaşan Altuğ, şu ifadeleri kullandı: "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış.

Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım."

Ölüm haberlerine sert çıkarak dikkat çeken Altuğ, geçen haftalarda da eşi Yağmur Atacan'la 9. evlilik yıl dönümünü kutlayarak gündem olmuştu.

Aralarındaki yaş farkına gelen yorumları hiçe sayarak mutlu evliliklerini sık sık gözler önüne seren ünlü çift, son olarak birlikteliklerinin 17. yılını "Bir ömür boyu" notuyla yaptığı Instagram paylaşımı ile kutlamıştı.

Ailesi ile sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ilgi gören Altuğ, kocası Atacan ile tanışmalarının bir film setinde gerçekleştiğini söylemişti.

Aralarındaki yaş farkı ile en çok konuşulan çiftlerden olan ikili, evlilikleri ile magazin gündemine damga vurmuştu.

