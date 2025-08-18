Trend
"Hayatını kaybetti" haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: "Aldığım telefonların haddi hesabı yok"
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bu kez hakkında çıkan 'hayatını kaybetti' iddialarıyla şaşkına döndü. Asılsız haberler nedeniyle telefonlarının susmadığını söyleyen Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öfkesini dile getirerek sert bir tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 18.08.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:14