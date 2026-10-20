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Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!

İki evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan ünlü oyuncu, kabus gibi biten son ilişkisiyle ilgili gerçekleri tek tek açıkladı! Yıllarca kocasından gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti gözler önüne seren yıldız isim, canlı yayında olay itiraflarda bulundu!

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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 12:01
Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!

Ünlü oyuncu Denise Richards, 2018 yılında büyük bir aşkla dünyaevine girdiği Aaron Phypers ile hayatının en zorlu dönemini geçiriyor.

Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!

Yedi yıllık evliliğin ardından bir yılı aşkın süredir Phypers ile çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan 55 yaşındaki üç çocuk annesi yıldız, ilişkinin arkasındaki karanlık yüzü ilk kez bu kadar net döküldü.

Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!

ŞİDDET, TEHDİT VE SIZDIRILAN FOTOĞRAFLAR

Boşanma davası açtıktan sonra kocasından hem fiziksel hem de duygusal şiddet gördüğünü açıklayan Denise Richards, yüzü morluklar içindeki fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşarak uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!

Phypers'ın kendisini "Çeneni kırarım" diyerek tehdit ettiğini ve boğazını sıkmaya çalıştığını mahkeme kayıtlarına geçiren ünlü oyuncu, şantaj iddialarında da bulundu.

Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!

Richards, eski eşinin bilgisayarını çalarak özel ve uygunsuz fotoğraflarını internete sızdırdığını ve bir anne olarak kendisini zor durumda bıraktığını belirtti.

Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!

"KOCAMIN SEVGİLİSİNİN TAZMİNATINI BİLE BEN ÖDEDİM"

Skandalların ardı arkası kesilmezken, Richards katıldığı The Jenny McCarthy Wahlberg Show adlı programda ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu.

Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!

Yolları ayırdıktan sonra başka ihanetlerin de ortaya çıktığını söyleyen güzel oyuncu, Phypers'ın kendisini kendi iş yerindeki bir çalışanla aldattığını açıkladı.

Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!

Durumu sonradan fark ettiğini belirten Richards, "Aaron'ın iş yerinde yasak ilişki yaşadığı kadın bir çalışanıydı. Farkına varmadan her ay onun maaşını ve tazminatını ben ödedim. Yüzüme nasıl bakabildi bilmiyorum" sözleriyle yaşadığı şoku anlattı.

Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!

GELİRİNİN YARISINI VE NAFAKA İSTEDİ

Tüm bu iddialara rağmen hiçbir geliri olmadığını ileri süren Aaron Phypers ise mahkemeye başvurarak nafaka talebinde bulundu.

Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!

Richards'ın özel içerik platformundan ayda 200 bin ile 300 bin dolar arasında kazandığını iddia eden Phypers, bu profili oluştururken kendisine yardım ettiğini belirterek söz konusu gelirin yarısını talep etti.

Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!

Daha önce oyuncu Charlie Sheen ile yaptığı ilk evliliği de kavgalı şekilde biten Denise Richards, bu kez sadece duygusal değil, ciddi bir maddi ve hukuki savaşın da ortasında kaldı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör