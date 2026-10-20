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Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!
Hayatının aşkı sandı, yine hüsrana uğradı! Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı: Kocasının sevgilisine maaş ödemiş!
İki evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan ünlü oyuncu, kabus gibi biten son ilişkisiyle ilgili gerçekleri tek tek açıkladı! Yıllarca kocasından gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti gözler önüne seren yıldız isim, canlı yayında olay itiraflarda bulundu!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 12:01