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'Hayatınızın film olmasını ister misiniz?' sorusuna olay yanıt! İbrahim Tatlıses'in cevabı ortalık karıştırır...
"Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna olay yanıt! İbrahim Tatlıses'in cevabı ortalık karıştırır...
Yıllardır güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, bu kez yaptığı açıklamayla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü sanatçının "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap magazin gündemini salladı.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 15:10