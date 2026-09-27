Hayranı hayatını kabusa çevirdi! Yaşlı adamdan genç oyuncuya cinsel içerikli mesajlar! "Sürekli korku içindeyim"

Bir kadına böylesine korku yaratabilen bir kişi için para cezası ve manevi tazminattan daha ağır bir yaptırım uygulanması gerekse de, en azından belirli bir miktar para ödemesi halinde zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı ümidindeyiz.