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Hayranı hayatını kabusa çevirdi! Yaşlı adamdan genç oyuncuya cinsel içerikli mesajlar! "Sürekli korku içindeyim"

Oyuncu ve model Nilsu Çağla Hepsev (23), sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesajlar ve videolar göndererek taciz ettiği iddiasıyla 67 yaşındaki Coşkun Halil H.'ye 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Sema DEMİR
Giriş Tarihi: 27.09.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 06:44
Hayranı hayatını kabusa çevirdi! Yaşlı adamdan genç oyuncuya cinsel içerikli mesajlar! Sürekli korku içindeyim
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'Lahza' filmiyle ve reklam çalışmalarıyla tanınan oyuncu ve model Nilsu Çağla Hepsev'e 28 Aralık 2024 tarihinde sosyal medyadan Coşkun Halil H. tarafından 'gözlerin harikaymış, içine bakıp kaybolası geliyor insanın' şeklinde mesaj gönderildi.

Hayranı hayatını kabusa çevirdi! Yaşlı adamdan genç oyuncuya cinsel içerikli mesajlar! Sürekli korku içindeyim

İddiaya göre cinsel içerikli mesajlar ve videoların ardı arkası kesilmeyince Hepsev, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Hayranı hayatını kabusa çevirdi! Yaşlı adamdan genç oyuncuya cinsel içerikli mesajlar! Sürekli korku içindeyim

Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Hayranı hayatını kabusa çevirdi! Yaşlı adamdan genç oyuncuya cinsel içerikli mesajlar! Sürekli korku içindeyim

Konuya ilişkin İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Coşkun Halil H., 'cinsel taciz' suçundan 8 bin 400 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Hayranı hayatını kabusa çevirdi! Yaşlı adamdan genç oyuncuya cinsel içerikli mesajlar! Sürekli korku içindeyim

'BİR DAHA BU EYLEMİ YAPMASIN'
Hepsev, ceza davasının ardından Coşkun Halil H. hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası da açtı.

Hayranı hayatını kabusa çevirdi! Yaşlı adamdan genç oyuncuya cinsel içerikli mesajlar! Sürekli korku içindeyim

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı tarafından sunulan dilekçede, "Coşkun Halil H.'yi tanımayan müvekkilim, ceza davası nedeniyle adres ve kimlik bilgilerinin ortaya çıkması nedeniyle dışarıya her çıktığında takip edilme veya saldırıya uğrama korkusu yaşamaktadır.

Hayranı hayatını kabusa çevirdi! Yaşlı adamdan genç oyuncuya cinsel içerikli mesajlar! Sürekli korku içindeyim

Bir kadına böylesine korku yaratabilen bir kişi için para cezası ve manevi tazminattan daha ağır bir yaptırım uygulanması gerekse de, en azından belirli bir miktar para ödemesi halinde zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı ümidindeyiz.

Hayranı hayatını kabusa çevirdi! Yaşlı adamdan genç oyuncuya cinsel içerikli mesajlar! Sürekli korku içindeyim

Zarara uğrayan müvekkilin duyduğu manevi acıyı bir derece yumuşatmak, bozulan manevi dengeyi onarıp düzeltmek için Coşkun Halil H.'nin 50 bin lira manevi tazminat ödemesini talep ediyoruz" denildi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör