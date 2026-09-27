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Hayranı hayatını kabusa çevirdi! Yaşlı adamdan genç oyuncuya cinsel içerikli mesajlar! 'Sürekli korku içindeyim'
Hayranı hayatını kabusa çevirdi! Yaşlı adamdan genç oyuncuya cinsel içerikli mesajlar! "Sürekli korku içindeyim"
Oyuncu ve model Nilsu Çağla Hepsev (23), sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesajlar ve videolar göndererek taciz ettiği iddiasıyla 67 yaşındaki Coşkun Halil H.'ye 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı
Giriş Tarihi: 27.09.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 06:44