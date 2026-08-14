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Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!
Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, bir süredir sevgilisi Naz Canbaz'la birliktelik yaşıyor. Gökhan Özen, bugün kişisel hesabından yaptığı paylaşımla evlendiğini sürpriz bir şekilde duyurdu. İşte Gökhan Özen ve eşi Naz Canbaz'dan düğün kareleri!
Giriş Tarihi: 14.08.2026 21:54
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 22:15