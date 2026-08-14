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Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, bir süredir sevgilisi Naz Canbaz'la birliktelik yaşıyor. Gökhan Özen, bugün kişisel hesabından yaptığı paylaşımla evlendiğini sürpriz bir şekilde duyurdu. İşte Gökhan Özen ve eşi Naz Canbaz'dan düğün kareleri!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.08.2026 21:54 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 22:15
Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Bir döneme damga vuran hit şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran ve uzun bir aradan sonra yeniden müzik çalışmalarına hız veren Gökhan Özen, bu kez özel hayatıyla gündemde...

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sanatçı, Uzun süredir sevgilisi Naz Canbaz ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken Gökhan Özen, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Özen, sevgilisi Canbaz'a sosyal medya hesabından evlilik teklifinde bulundu. Özen romantik paylaşımına "Bu yüzük bir yüzükten fazlası bir söz bir ömür…" notunu düşmüştü.

Ele ele tutuştukları ve yüzüklerin göründüğü kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, kısa sürede gündem olmuştu. Paylaşımın ardından ikiliye takipçilerinden ve sevenlerinden tebrik mesajları yağmıştı.

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Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Gökhan Özen'in paylaştığı yeni romantik kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Ünlü sanatçı, saat farkı nedeniyle bazı aramaları yanıtlayamadığını belirterek tüm dostlarına tebrik mesajları için teşekkür etmişti.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

"Birkaç günlüğüne biz bize kalıp çifte kutlama yapmaya geldik" ifadelerini kullanan Özen, yurda dönüşünün ardından "ikinci kutlama sebebini" de paylaşacağını söylemişti.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

GÖKHAN ÖZEN'DEN SÜRPRİZ NİKAH!

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in 'ikinci kutlama sebebi' sözleri de böylece ortaya çıkmış oldu. Gökhan Özen bir süredir birlikte olduğu Naz Canbaz'la evlendi.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

HAYRANLARINA SÜRPRİZ YAPTI

Gökhan Özen, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarına da adeta sürpriz yaptı.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Gökhan Özen ve eşinin pozları da sosyal medyada gündem oldu.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

"ŞATAFATTAN VE GÖSTERİŞTEN UZAK"

Gökhan Özen paylaşımının altına ise, "Hayatta en güzel şeylerden biri, doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturması. Sevgi, saygı, sadakat ve bir kadına gerçekten değer vermenin zarafeti… Gerisi sadece detay.

Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi haliyle yapmak istedik. Şatafattan ve gösterişten uzak… Çünkü bizim için gerçek olan aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı. 🤍

Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler 🙏" notunu ekledi

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Öte yandan 45 yaşındaki Gökhan Özen ile 31 yaşındaki Naz Canbaz arasındaki 14 yaşlık fark, sosyal medyada en çok dikkat çeken konular arasında yer aldı.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

İşte aşkın yaşının olmadığını kanıtlayan diğer ünlü evli çiftler...

10 YAŞ FARK VAR

Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük 4 yıl birliktelik yaşadığı Eray Sünbül ile dünya evine girdi.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Sever, 2022 yılının Nisan ayında ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Aile yaşantısından kesitler paylaşmayı ihmal etmeyen Seray Sever, ikiz kızlarıyla geçirdiği mutlu anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

9 YAŞ FARK VAR

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, 2008 yılında nikah masasına oturdu.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma duygusunu tadan çiftin arasında tam 9 yaş var.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

30 YAŞ FARK VAR

Acun Ilıcalı 4 Eylül 2024'te hayatını Ayça Çağla Altunkaya ile birleştirdi.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Aralarında 30 yaş farkı olan çift evliliklerini gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdürüyor.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

20 YAŞ FARK VAR

1999 yılında nikah masasına oturan Ali Küçükbalçık ve Kibariye arasında 20 yaş fark var.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Çiftin Birgül Küçükbalçık isminde bir kızları var.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

SEDA SAYAN 25 YAŞ BÜYÜK

Güçlü sesi ve özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le mutluluğa 'evet' dedi.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Herkesin kısa sürede boşanır diye düşündüğü çift, evliliklerine mutlu mesut devam ediyor.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN 6 YAŞ BÜYÜK

Aşk-ı Memnu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in 2022 yılında Kurt Efe isminde oğulları dünyaya geldi.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan 6 yaş büyük..Onlar da aralararındaki yaş farkını umursamadan örnek evliliklerini sürdürüyor.

Hayranlarına büyük sürpriz! Gökhan Özen sevgilisi Naz Canbaz’la evlendi! İşte nikahtan kareler!

3 YAŞ FARK VAR

Futbolcu Caner Erkin kendisinden 3 yaş büyük oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.