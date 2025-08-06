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Hayvanseverleri ürperten teklif! Danimarka'daki hayvanat bahçesinin çağrısına Türk ünlülerden tepki

Danimarka'da bulunan bir hayvanat bahçesi, ilginç bir çağrıda bulundu: "Evcil hayvanınızı bağışlayın, onları hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanlara yedirelim!" Türk ünlülerden bazıları olayı vahşet olarak yorumlarken kimi de hayvanat bahçelerinin kapatılarak sergilenen hayvanların doğal ortamlarına bırakılması gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 08:03
Hayvanseverleri ürperten teklif! Danimarka’daki hayvanat bahçesinin çağrısına Türk ünlülerden tepki

'ONLARI NAZİKÇE UYUTACAĞIZ' DEDİLER
Danimarka'daki Aalborg Hayvanat Bahçesi, evcil hayvan bağışı için Instagram'dan duyuru yaptı. Sergiledikleri vahşi hayvanları beslemekte zorluk çektiklerini söyleyen yöneticiler, halkın tavuk, tavşan, at gibi evcil hayvanlarını kendilerine bağışlamalarını, bunların eğitimli personel tarafından 'nazikçe uyutulacağını' ve ardından hayvanat bahçesindeki canlılara yiyecek olarak verileceğini belirtti. Açıklama tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Konu hakkında fikirlerini sorduğumuz ünlüler de tepkilerini ilginç şekilde ortaya koydu.

Hayvanseverleri ürperten teklif! Danimarka’daki hayvanat bahçesinin çağrısına Türk ünlülerden tepki

TUĞBA ÖZERK
VAHŞET!
"İstenen şey vahşet! Gelişmişlik; güçlü olanın haklı olduğu değil, haklı olanın korunduğu bir sistem inşa etmekle ilgilidir. Bu tür uygulamalar, gelişmiş bir toplumun vicdan testinde sınıfta kaldığını gösterir!"

Hayvanseverleri ürperten teklif! Danimarka’daki hayvanat bahçesinin çağrısına Türk ünlülerden tepki

İLKİN TÜFEKÇİ

ACIMASIZLIK!
"Tabiatın içindeki sistem ayrı bir şey, talep edilen şey ise bir canı beslemek için diğer candan feragat etme çağrısı. Son derece acımasız bir talep olarak değerlendiriyorum. Korkunç bir fikir!"

Hayvanseverleri ürperten teklif! Danimarka’daki hayvanat bahçesinin çağrısına Türk ünlülerden tepki

SELEN GÖRGÜZEL

BENCE MANTIKLI
"insanlar için her gün milyonlarca hayvan kesilirken, yırtıcılar için evcil hayvan bağışına tepki göstermek çelişkili bir duyarlılık olur! Hayvanlar acı çekmeden nazikçe uyutulursa sorun yok, bu ekolojik döngü açısından mantıklı sayılır."

Hayvanseverleri ürperten teklif! Danimarka’daki hayvanat bahçesinin çağrısına Türk ünlülerden tepki

ÖZGÜR ÖZGÜLGÜN

GEREKLİ DEĞİL
"Yırtıcı hayvanları doğaya bıraksınlar, onlar başlarının çaresine bakarlar… Hayvanat bahçeleri çok gerekli değil, kapatılsalar da olur!"

Hayvanseverleri ürperten teklif! Danimarka’daki hayvanat bahçesinin çağrısına Türk ünlülerden tepki

DİDEM UZEL

ÇOK SEVİMSİZ
"Böyle bir çağrı gerçekten çok sevimsiz. Hayvanlar konusunda insanların bu kadar hassaslaştığı bir çağda böyle bir haber kötü hissettirdi bana!"