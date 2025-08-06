Hayvanseverleri ürperten teklif! Danimarka’daki hayvanat bahçesinin çağrısına Türk ünlülerden tepki

'ONLARI NAZİKÇE UYUTACAĞIZ' DEDİLER

Danimarka'daki Aalborg Hayvanat Bahçesi, evcil hayvan bağışı için Instagram'dan duyuru yaptı. Sergiledikleri vahşi hayvanları beslemekte zorluk çektiklerini söyleyen yöneticiler, halkın tavuk, tavşan, at gibi evcil hayvanlarını kendilerine bağışlamalarını, bunların eğitimli personel tarafından 'nazikçe uyutulacağını' ve ardından hayvanat bahçesindeki canlılara yiyecek olarak verileceğini belirtti. Açıklama tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Konu hakkında fikirlerini sorduğumuz ünlüler de tepkilerini ilginç şekilde ortaya koydu.