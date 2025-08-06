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Hayvanseverleri ürperten teklif! Danimarka'daki hayvanat bahçesinin çağrısına Türk ünlülerden tepki
Hayvanseverleri ürperten teklif! Danimarka'daki hayvanat bahçesinin çağrısına Türk ünlülerden tepki
Danimarka'da bulunan bir hayvanat bahçesi, ilginç bir çağrıda bulundu: "Evcil hayvanınızı bağışlayın, onları hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanlara yedirelim!" Türk ünlülerden bazıları olayı vahşet olarak yorumlarken kimi de hayvanat bahçelerinin kapatılarak sergilenen hayvanların doğal ortamlarına bırakılması gerektiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 06.08.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 08:03