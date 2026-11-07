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Helin Avşar'dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…
Helin Avşar'dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…
Hülya Avşar'ın uzun zamandır gözlerden uzak olan kardeşi Helin Avşar, sanat dünyasına sürpriz bir dönüş yaptı. Tam 8 yıldır üzerinde çalıştığı projesini hayata geçiren ünlü isim, senarist kimliğiyle izleyici karşısına çıktı. Helin Avşar'a ablasından övgü dolu destek de gecikmedi.
Giriş Tarihi: 07.11.2026 07:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 08:05