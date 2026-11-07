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Helin Avşar'dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…

Hülya Avşar'ın uzun zamandır gözlerden uzak olan kardeşi Helin Avşar, sanat dünyasına sürpriz bir dönüş yaptı. Tam 8 yıldır üzerinde çalıştığı projesini hayata geçiren ünlü isim, senarist kimliğiyle izleyici karşısına çıktı. Helin Avşar'a ablasından övgü dolu destek de gecikmedi.

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BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 07.11.2026 07:28 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 08:05
Helin Avşar’dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden olan Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, uzun süren sessizliğini ezber bozan bir projeyle bozdu.

Helin Avşar’dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…

Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Hülya Avşar, bu kez kardeşinin başarısı ile adından söz ettirdi.

Helin Avşar’dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…

YILLARIN SESSİZLİĞİNİ BU PROJEYLE BOZDU!

Yıllardır sesi soluğu çıkmayan Helin Avşar, senarist olarak geri döndü.

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Helin Avşar’dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…

Farklı işlerle uğraşan ama son yıllarda kabuğuna çekilen, Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın senaryosunu yazdığı 'Şatafatlı Sefalet' dizi oldu.

Helin Avşar’dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…

Önceki gün de ilk bölümü, dijital kanallarda ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı.

Helin Avşar’dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…

Dikey dizi formatında, komedi tarzındaki diziyi ben beğendim ve hatta merak edip sosyal medyada bir tur atınca izleyen herkesten iyi yorumlar aldığını gördüm.

Helin Avşar’dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…

8 YILLIK EMEK

Helin, bu senaryo için sekiz yıl çalıştığını söylemişti, bu kadar çalıştığına değmiş gibi görünüyor.

Helin Avşar’dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…

ABLASI HÜLYA AVŞAR'DAN TAM DESTEK

Hülya Avşar, "Ben izledim, çok beğendim, mutlaka izleyin" demişti, kardeşine pozitif ayrımcılık yapmıyormuş demek ki.

Helin Avşar’dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…

Bu arada Helin, ablası Hülya Avşar gibi oyuncu veya şarkıcı olmadı ama bundan sonra sanat dünyasında 'senarist' olarak adından söz ettirirse şaşırmam.

Helin Avşar’dan sürpriz geri dönüş! Yıllardır sesi soluğu çıkmıyordu: Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı…

Kim bilir belki de ablası için bir senaryo yazar ve abla-kardeş bir yapımda buluşur.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör