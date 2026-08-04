Trend Galeri Trend Magazin Hem aşkta hem sporda uyumlular! Cedi Osman ve Ebru Şahin’den çok konuşulan pozlar

Hem aşkta hem sporda uyumlular! Cedi Osman ve Ebru Şahin’den çok konuşulan pozlar

Cedi Osman ve eşi Ebru Şahin, spor yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü çiftin enerjik ve fit halleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 04.08.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 09:24
Hem aşkta hem sporda uyumlular! Cedi Osman ve Ebru Şahin’den çok konuşulan pozlar

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında önce Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde nikâh masasına oturmuş, ardından Çeşme'de düzenlenen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle kutlamıştı.

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Özel hayatlarını sakin bir şekilde sürdüren Cedi Osman ve Ebru Şahin, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıkıyor.

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Ünlü çift, bu kez spor yaptıkları anlara ait kareleri takipçileriyle paylaştı.

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Cedi Osman ve Ebru Şahin'in spor uyumu, takipçilerinden beğeni topladı.

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Formda görünümleri ve neşeli halleri dikkat çeken ikilinin paylaşımları kısa sürede ilgi gördü.

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Öte yandan Şahin, Cedi Osman ile mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettiriyor.

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İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

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ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR- HAKAN AYSEV

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NAZLI BULUM- DORUK KAYA

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DUA LİPA-CALLUM TURNER

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ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

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MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

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ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

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CENK TOSUN - ECE TOSUN

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AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

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GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

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ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR

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BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

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NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

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NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

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NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

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ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

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ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

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FEDON KALYONCU VE EŞİ
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FEDON KALYONCU VE EŞİ