Hem aşkta hem sporda uyumlular! Cedi Osman ve Ebru Şahin’den çok konuşulan pozlar

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında önce Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde nikâh masasına oturmuş, ardından Çeşme'de düzenlenen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle kutlamıştı. Özel hayatlarını sakin bir şekilde sürdüren Cedi Osman ve Ebru Şahin, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıkıyor. Ünlü çift, bu kez spor yaptıkları anlara ait kareleri takipçileriyle paylaştı. Cedi Osman ve Ebru Şahin'in spor uyumu, takipçilerinden beğeni topladı. Formda görünümleri ve neşeli halleri dikkat çeken ikilinin paylaşımları kısa sürede ilgi gördü. Öte yandan Şahin, Cedi Osman ile mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler… OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR- HAKAN AYSEV NAZLI BULUM- DORUK KAYA DUA LİPA-CALLUM TURNER ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN CENK TOSUN - ECE TOSUN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR FEDON KALYONCU VE EŞİ FEDON KALYONCU VE EŞİ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER TAMER LEVENT- SENAN LEVENT HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ