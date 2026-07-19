Trend Galeri Trend Magazin Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... "Nasıl yapacağım?"

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... "Nasıl yapacağım?"

Haziran ayında annesi ve dayısı Kadir İnanır'ı 3 gün arayla kaybeden şarkıcı Soner Arıca, derin sessizliğini memleketinde bozdu. 35 yıllık kariyerinin en ağır sınavını Fatsa'da veren ünlü sanatçı, arkasındaki dev ekranda o iki fotoğrafı görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.07.2026 14:47 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 14:55
Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Bir süredir zatürreye bağlı gelişen solunum rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan İnanır, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

3 gün arayla önce annesini, ardından da dayısı Kadir İnanır'ı kaybeden Soner Arıca, aynı hafta içinde peş peşe iki büyük acıyla sarsılmıştı.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

Bu acı kayıpların ardından ilk kez memleketi Ordu'da sahneye çıkan Soner Arıca, 13. Fatsa Çınar Festivali'ndeki o gece için 'Kariyerimin en zor konseriydi' diyerek içini döktü.

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Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

"NASIL YAPACAĞIM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Kısa süre önce annesi ve dayısını kaybeden, yaşadığı acıya rağmen ilk kez yeniden sahneye memleketinde çıkmayı tercih ettiğini anlatan Arıca, "35 senedir sahneye çıkıyorum. İlk defa 'nasıl yapacağım, olmalı mı olmamalı mı?' diye düşündüm. Ama olacaksa buradan başlamalıydı, Fatsa'dan başlamalıydı. Yeniden buradan başlamalıydı" dedi.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

Arıca, dayısı Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı 'Dönüş' filminin unutulmaz eserlerinden 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısını, annesi Altun Arıca ile Kadir İnanır'a ithaf etti. Şarkının seslendirilirken sahne arkasındaki dev ekrana Altun Arıca ve Kadir İnanır'ın fotoğrafları yansıtıldı.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

Duygusal anların yaşandığı konserde Soner Arıca zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, meydanı dolduranlar da sanatçıyı uzun süre alkışladı. Festivaldeki birçok izleyicinin de duygulandığı görüldü. Konser, sanatçının sevilen eserlerini seslendirmesinin ardından alkışlarla sona erdi.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

Kadir İnanır'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğmuştu! Ünlü isimler, Yeşilçam'ın usta ismine böyle veda etti.

ORHAN GENCEBAY: "ONUN DA KISMETİ BU KADARMIŞ"

Kadir İnanır'ın vefat haberinin ardından uzun yıllar birlikte çalıştığı yakın dostu Orhan Gencebay, duyduğu derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"İnanacağı gelmiyor insanın, onun da kısmeti bu kadarmış. Bu dünyada herkes bir görev yapar, o da görevini çok iyi yaptı. Allah rahmet eylesin. 1970'lerin başından beri tanıdığım birisiydi. Uzun süre beraber çalıştık. Son zamanlarda ziyaretine gidemediğim için çok üzüldüm."

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

YÜKSEL AYTUĞ: "TÜRK SİNEMASINDA BİR DEVİR KAPANDI"

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ise usta aktörün ardından Türk sinemasındaki büyük boşluğa dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kadir İnanır'la beraber Türk sinemasında bir devir kapandı. Yeşilçam'ın ilk yıllarından itibaren 'jön' olarak adlandırabileceğimiz son ismi uğurluyoruz. Yeri doldurulamayacak bir sanatçıyı kaybettik. Kaybı gerçekten çok büyük. Türk milleti onu arayacak ama geride bıraktığı eserlerle her zaman hatırlanacak."

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

YÖNETMEN ÜNAL KÜPELİ: "TAM BİR SANAT ADAMIYDI"

Ünlü yönetmen Ünal Küpeli de Kadir İnanır'ın insani yönlerine ve karakterine vurgu yaparak dostunu şu sözlerle andı:

"Dürüst, mert, asla dedikodu yapmayan tam bir sanat adamıydı. Bonkördü, eli açıktı, herkes ile dosttu. Hayatı boyunca kimse ile sorunu olmazdı."

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

"BEN BİR GÜN ÖLDÜĞÜMDE TÜRKİYE'DE BÜTÜN EVLERDEN CENAZE KALKACAK"

Vefat haberinin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeğeni Levent İnanır, sanatçının son dönemlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Kadir İnanır'ın son 8 yıldır üst üste son derece ağır sağlık sorunları yaşadığını belirten Levent İnanır, amcasının bu süreçte eşine az rastlanır bir direnç gösterdiğini, ancak nihayetinde vücudunun ve kalbinin yorgun düştüğünü ifade etti.

Sanatçının yıllar önce kurduğu, "Ben bir gün öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak" cümlesini hatırlatan yeğeni, vefatın ardından telefonların hiç susmadığını ve bu büyük kaybın tüm ülkede derinden hissedildiğini vurguladı.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

"ÇOCUKLARIMA KEMAL'DEN SONRA SICACIK BİR AĞABEYLİK YAPTI"

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ise İnanır'ın ailece çok sevdiklerini dile getirerek, "İnanır, Kemal'in (Sunal) çok sevdiği, çok güvendiği bir dosttu. Çocuklarıma Kemal'den sonra sıcacık bir ağabeylik yaptı. Ali askerdeyken aradı, hatırını sordu. 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' dedi. Hatta bunu diyen Kemal'in tek arkadaşı Kadir İnanır'dı diyebilirim. Özü sözü bir, güvenilir. Yani muhteşem bir insandı." ifadelerini kullandı.

Sunal, İnanır'ın aynı zamanda çok iyi bir oyuncu olduğunu anlatarak, "Çok yakışıklı bir adamdı. Bunların çok farkında olduğunu zannetmiyorum. Hayatı çok mütevazıydı. Sıradan bir insan gibi yaşadı ve duygularını da öyle yönetti. Ömrüm boyunca minnetle anacağım." dedi.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

"GÖNÜLLERDE YAŞAYACAK"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından "Nurlar içinde uyu Kadir Abi... Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli büyüğümüz, sinemamızın devi Kadir İnanır abimizin mekanı cennet olsun, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Gönüllerde yaşayacak, unutulmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

Demet Akbağ, "Türk sineması bir kıymetlisini daha yitirdi. Tüm sevenlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Behzat Uygur, "Efsaneler ölmez… Kadir İnanır, filmleriyle, duruşuyla ve unutulmaz karakterleriyle daima yaşamaya devam edecek. Mekanın cennet olsun. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Ajda Pekkan, büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu dile getirerek, "Sinemamıza kattığınız unutulmaz eserler, zarafetiniz ve bıraktığınız iz daima yaşayacak. Anılarımızda ve kalbimizde her zaman çok özel bir yeriniz olacak. Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim." dedi.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

İşte ünlü isimlerden gelen diğer taziye mesajları:

HÜLYA KOÇYİĞİT

Hülya Koçyiğit, yakın dostunun vefatının ardından; ''Mert yüreği, açık sözlülüğü, arkadaşlarına verdiği değer, o güzel bağı her zaman layık olduğu şekilde taşıyabilmek... Bence o Türkiye'de etkili bir iz bıraktığını düşünüyorum. Gelecek nesiller de onu bu yönüyle hatırlayacaklar. Kadir'in şarkı, türkü söyleyebileceğini hiç tahmin etmezdim, bilmezdim. Bir adadan bir adaya kayıkla geçmemiz gerekiyordu. O arada bu başladı türkü söylemeye. "Sen şarkı da söyleyebiliyor muydun?" diye şaşırdım. "Elbette söylerim. Bugüne kadar fırsat mı oldu?" dedi. Fikri neyse açık açık söyler, gerekirse karşı tarafla münakaşa da ederdi'' dedi.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

NEBAHAT ÇEHRE

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nebahat Çehre, ''Bazı vedalar sadece bir insanı değil, bir dönemi de alıp götürür.. Birlikte paylaştığımız yıllar, aynı karelere sığan anılar ve geride bıraktığın izler hiç silinmeyecek. Seni daima sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Işıklar içinde uyu'' ifadelerini kullandı

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

AJDA PEKKAN

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, taziye mesajında ''Büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.. Sinemamıza kattığınız unutulmaz eserler, zarafetiniz ve bıraktığınız iz daima yaşayacak. Anılarımızda ve kalbimizde her zaman çok özel bir yeriniz olacak. Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanınız cennet olsun'' ifadelerini kullandı.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ İSMİ KADİR İNANIR

Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, yaklaşık yarım asrı aşan kariyerinde Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Aynı zamanda yönetmen ve senaristlik yapan sanatçı, Mehmet ve Rukiye İnanır çiftinin çocuğu olarak 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi.

Kalabalık ailesinin son çocuğu olan Kadir İnanır, 14 kardeşin en küçüğüydü. İlkokul ve ortaokulu Fatsa'da okuyan İnanır, bu yıllarda okul gösterilerinde sahne alarak oyunculuk yeteneğini sergiledi.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

Daha sonra yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi'nde öğrenim gören İnanır, Türkiye'nin ilk gazetecilik okulu olan Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksekokulu'nda mezun oldu. Bugünkü adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan, 1966-1967 döneminde Fındıkzade'deki binasına taşınan ve özel teşebbüs olarak kurulan İstanbul Özel Gazetecilik Okulu, 1971 yılında devletleştirilerek İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu ismini aldı.

Sanatçı, 1960'lı yılların sonunda Ses Dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı. 1968'de düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda birinci oldu.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

SİNEMAYA "YEDİ ADIM SONRA" FİLMİYLE ADIM ATTI

Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra 1968'de "Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya adım atan usta oyuncu, ilk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Kara Gözlüm" filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı.

Bu filmden sonra Türk sinemasının erkek yıldızları arasına giren Kadir İnanır, zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Kariyerinde Atıf Yılmaz, Ömer Kavur, Şerif Gören, Memduh Ün, Erdoğan Tokatlı ve Melih Gülgen'in arasında olduğu usta sinemacılarla çalıştı.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Ahmet Mekin, Tarık Akan ve Adile Naşit'le de filmlerde rol alan İnanır'ın Şoray'la başrollerini paylaştıkları yapımlar izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Türk sinemasının efsane ikilisi olarak gösterilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır, kamera karşısına birlikte geçtikleri 11 unutulmaz sinema filminde rol aldı. İkilinin Ahmet Mekin'le başrollerini paylaştıkları "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi, Yeşilçam'ın başyapıtları arasında gösterildi. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği bu kült eser, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Kırmızı Eşarp" adlı romanından sinemaya uyarlandı.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

200'E YAKIN FİLMDE ROL ALDI

Yaklaşık 200'e yakın sinema filminde rol alan İnanır, "5. Altın Koza Film Festivali"nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı "Utanç" (1973) adlı filmle "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.

Başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli "Yılanların Öcü" adlı filmle ise 1986'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

İnanır, 1990'da "Medcezir Manzaraları "adlı film ile de "3. Ankara Film Festivali"nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında ödüle değer görüldü. 40. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde "Onur Ödülü" ve 37. Antalya Film Şenliği'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

Kariyerinde ayrıca birçok ödüle sahip olan usta oyuncu, 2000'de Sinan Çetin imzalı "Komser Şekspir" adlı filmle izleyiciyle buluştu. Uzun bir aradan sonra da 2003'te "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden bir araya geldi.

Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı. İnanır, 2005'te ise Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, "Sinema Bir Mucizedir" adlı yapımda oynadı. Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır, genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırdı.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

EN UZUN SOLUKLU DİZİSİ "MARZİYE" OLDU

Sanatçının en uzun soluklu dizisi, TGRT'de yayınlanan ve Gülben Ergen'le başrollerini paylaştığı "Marziye" adlı yapım oldu. Dizi, 1998 ile 2000 yılları arasında toplam 65 bölüm olarak ekranlara geldi.

Kadir İnanır, 1995-1996 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve halkın sorunlarını gündeme taşıyan "Böyle Gitmez" isimli televizyon programının sunuculuğunu yaptı. Yapım, bir dizi değil, toplumsal aksaklıkları ve sorunları işleyen bir haber ve tartışma programı niteliğindeydi.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

Reklam filmlerinde de oynayan, sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilen İnanır, hiç evlenmedi.

Sanatçı, aynı zamanda Türk sinemasının usta oyuncusu olmasının yanı sıra kariyeri boyunca 2 filmde yönetmenlik koltuğuna oturdu. 1991 yapımı "Ah Gardaşım" adlı dram türündeki filmin ve 1992 tarihli "Savcı" adlı dizinin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendi.

Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... Nasıl yapacağım?

SON OLARAK 2019'DA "KAPI" FİLMİNDE ROL ALDI

İnanır, son olarak 2019'da Midyatlı Süryani bir ailenin dramını ve köklere dönüş hikayesini anlatan sinema filmi "Kapı"da başrolde yer aldı. 2012'nin şubat ayında bel fıtığı nedeniyle ameliyatı olan İnanır, hemen ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle yeniden bir ameliyat daha oldu.

Sanatçı, 3 Nisan 2013'te AK Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik "Akil Adamlar" listesine Akdeniz Bölgesi'nden girdi.

İnanır, 11 Şubat 2018'de rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atması (emboli) nedeniyle acil ameliyata alıan İnanır, daha sonra 24 Mart 2024'de Beykoz'daki evinde inme geçirdi ve bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi.