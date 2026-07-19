Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... "Nasıl yapacağım?"

"ÇOCUKLARIMA KEMAL'DEN SONRA SICACIK BİR AĞABEYLİK YAPTI"

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ise İnanır'ın ailece çok sevdiklerini dile getirerek, "İnanır, Kemal'in (Sunal) çok sevdiği, çok güvendiği bir dosttu. Çocuklarıma Kemal'den sonra sıcacık bir ağabeylik yaptı. Ali askerdeyken aradı, hatırını sordu. 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' dedi. Hatta bunu diyen Kemal'in tek arkadaşı Kadir İnanır'dı diyebilirim. Özü sözü bir, güvenilir. Yani muhteşem bir insandı." ifadelerini kullandı.

Sunal, İnanır'ın aynı zamanda çok iyi bir oyuncu olduğunu anlatarak, "Çok yakışıklı bir adamdı. Bunların çok farkında olduğunu zannetmiyorum. Hayatı çok mütevazıydı. Sıradan bir insan gibi yaşadı ve duygularını da öyle yönetti. Ömrüm boyunca minnetle anacağım." dedi.