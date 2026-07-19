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Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... "Nasıl yapacağım?"
Hem dayısını hem de annesini 3 gün arayla kaybetmişti! Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca sahnede gözyaşlarına boğuldu... "Nasıl yapacağım?"
Haziran ayında annesi ve dayısı Kadir İnanır'ı 3 gün arayla kaybeden şarkıcı Soner Arıca, derin sessizliğini memleketinde bozdu. 35 yıllık kariyerinin en ağır sınavını Fatsa'da veren ünlü sanatçı, arkasındaki dev ekranda o iki fotoğrafı görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 14:55